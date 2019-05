Square Enix – Schließt Entwicklerstudio und stellt Project Prelude Rune ein

Wie der japanische Publisher Square Enix offiziell bestätigt hat, wurden die Arbeiten an dem Action-Rollenspiel „Project Prelude Rune“ eingestellt. Das zuständige Entwicklerstudio Istolia wurde aufgelöst.

„Project Prelude Rune“ sollte das neuste Fantasy-Rollenspiel des früheren „Tales of“-Produzenten Hideo Baba werden, doch nun werden wir das Spiel nie zu Gesicht bekommen. Wie Square Enix gegenüber USgamer bestätigt hat, wurde das Projekt eingestellt.

„Nach der Evaluierung mehrerer Aspekte von Project Prelude Rune wurde die Entwicklung des Titels eingestellt. Studio Istolia ist nicht länger in Betrieb und wir haben entsprechende Schritte eingeleitet, um die Belegschaft des Studios anderen Projekten in der Square Enix Group zuzuteilen“, so ein Sprecher von Square Enix.

Das Enwicklerstudio Istolia wurde im Februar 2017 unter der Leitung von Hideo Baba gegründet. Im gleichen Zeitraum startete die Entwicklung des Fantasy-Abenteuers „Project Prelude Rune“. Der Titel wurde erstmals im Vorfeld der Tokyo Game Show 2018 auf der Pressekonferenz von Sony Interactive Entertainment Japan Asia mit einem kurzen Teaser-Trailer vorgestellt. Den besagten Teaser-Trailer findet ihr unterhalb des Artikels.

Bisher war nur bekannt, dass sich der Titel für Playstation 4 auf Basis der Unreal Engine 4 in Entwicklung befand. Bereits im Dezember 2018 teilte Hideo Baba mit, dass er das Studio Istolia verlassen hatte und im März 2019 folgte seine endgültige Trennung vom Publisher Square Enix.