Square Enix – Auf der Gamescom könnt ihr Marvel’s Avengers, Final Fantasy 7 und mehr selbst anspielen

Square Enix hat mitgeteilt mit welchen Spielen man zur Gamescom nach Köln anreisen werde. So können sich Besucher der Fachmesse über Anspielversionen kommender Spiele wie „Marvel’s Avengers“ und „Final Fantasy 7 Remake“ freuen.

Wie Square Enix mitgeteilt hat, wird man im Rahmen der Gamescom in Köln mehrere Spielstationen anbieten. Demnach werden Besucher der Fachmesse in Halle 9 spielbare Demos von „Marvel’s Avengers“, „Final Fantasy 7 Remake“, „Final Fantasy 14 Online“ und „Trials of Mana“ vorfinden. Auch „Kingdom Hearts 3“ wird am Stand von Square Enix angespielt werden dürfen.

Neben den Spiel-Stationen werden einige Merchandise-Prototypen für „Final Fantasy 7 Remake“ ausgestellt sein. Zudem werden dort die neusten Brettspiele von Square Enix Products präsentiert. Auch „Life is Strange 2: Episode 4“ soll mit einem Trailer im Rahmen der Gamescom präsentiert werden.

Die Gamescom wird am 20. August an den Start gehen und bis zum 24. August laufen. Beachtet jedoch, dass der erste Tag der Presse und den Fachbesuchern vorbehalten ist. Ab dem 21. August kann das reguläre Publikum die Hallen besuchen.