Sportwetten im Internet

Egal ob man in der Bahn sitzt, im Pausenraum seines Unternehmens oder mit offenen Ohren durch die Stadt geht: Überall scheint es vermeintliche Experten zu geben, die schon vor dem Sportereignis genau festlegen können, welches Team und welcher Spieler beim nächsten Turnier gewinnt und mit welchem zahlentechnischen Vorsprung dies geschieht. Und nicht selten liegen sie dabei richtig; wie Tippspiele in gefühlt jeder zweiten Firma in Deutschland belegen. Spannend mit anzusehen ist dabei oft: Ausgerechnet Anfänger oder Nicht-Sportbegeisterte führen häufig diese Tippspiele an.

Was vor 2000 Jahren mit Wetteinsätzen auf Gladiatorenkämpfe begann und viel später mit Pferderennen in England an Popularität gewann, können wir heute entspannt vom Handy oder Computer aus steuern und auf viele moderne Wettkämpfe im Fußball, Tennis, Handball, Basketball, Cricket, Golf oder der Formel 1 übertragen.

Das Wikipedia für Sportwetten

Da es sich bei Sportwetten längst nicht mehr um Untergrundaktivitäten wie im Mittelalter handelt, sondern Glücksspiele auch hierzulande und in ganz Europa immer beliebter werden, hat es sich die Webseite https://wettopedia.de zur Aufgabe gemacht Neulingen auf dem Gebiet den Einstieg zu erleichtern. Die Seite ist aufgebaut wie ein kleines Wikipedia für Sportwetten, dass neben Wettanleitungen und Hilfen zum Thema Wettoptionen auch mit gängigen Begriffserklärungen weiterhilft.

Ein weiterer Pluspunkt von Wettopedia sind die aktuellen Nachrichten und neuesten Informationen zu jüngsten Sportereignissen, um stets informiert zu bleiben und bei den Kollegen mitreden zu können.

Zusätzlich listet Wettopedia fein säuberlich die besten Internetseiten für Online-Sportwetten auf, kristallisiert verfügbare Boni heraus und filtert genau die Seiten heraus, die einem als Neuling bewegen. Klar strukturiert in den folgenden Kategorien: Live-Score-Webseiten, Sportanalyseseiten sowie Apps zum Wetten. Toll ist auch, dass Cashback-Programme bei möglichen Boni mit einbezogen werden und hierdurch doppelte Einsparungen möglich sind.

Glücksspiele in Deutschland ab 18 Jahren

So viel Spaß Sportwetten auch machen und so viel Adrenalin sie auch freisetzen können, sie unterliegen klaren Regeln, die neben den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Wettanbieters auch universell in Deutschland gelten. Eine dieser Regeln ist, dass Glücksspiel in Deutschland erst ab 18 Jahren erlaubt ist. Zum Schutz von Kindern, denn wie beim Lotto gilt der Slogan: „Glücksspiel kann süchtig machen“. Seriöse Buchmacher, die auch eine soziale Verantwortung für Spieler haben, werden das Alter daher prüfen. Wobei auch die Buchmacher selbst regelmäßig von den Lizensierungsbehörden kontrolliert werden.

Minderjährige an Wetten teilhaben zu lassen stellt hierzulande eine Straftat und kein Kavaliersdelikt dar. Hält man sich auch selbst an die Regeln und versteckt sich durch die Anonymität des Netzes nicht hinter Fake-Daten, steht dem Glücksspiel und den etwaigen Gewinnen nichts im Wege. Anderenfalls würden spätestens bei der Gewinnausschüttung die Daten des Gewinners ohnehin abgeglichen. Hat dieser falsche Angaben zu seiner Person gemacht, wäre der Gewinn hinfällig.