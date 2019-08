Speaking Simulator – Wenn ein Android Mensch sein will

Neben den vielen großen Publishern und Entwicklern haben auf der Gamescom auch viele kleine Entwickler einen Platz, um ihre Spiele einem breiteren Publikum vorzustellen. So sind in diesem Jahr mehr als 100 Spiele aus 42 Ländern auf der Indie Arena Booth in Halle 10.2 vertreten. Wir hatten leider nicht die Zeit alle Spiele selbst auszuprobieren oder gar zu sehen, doch einige davon werden wir euch in separaten Artikeln vorstellen. In diesem Artikel soll es um den verrückt witzigen „Speaking Simulator“ gehen.

Eines vorweg, wer es nicht persönlich zur Gamescom schafft, um sich ein eigenes Bild vom Spiel machen zu können, der sollte unbedingt jetzt die offizielle Website aufsuchen, denn aktuell wird ein Beta Test abgehalten, der in etwa zwei Wochen sein Ende finden wird. Jeder der sich zum Beta Test anmeldet bekommt garantiert einen Key zugeschickt und wird die erste Mission des Spiels testen dürfen.

Nun aber weiter im Text, im „Speaking Simulator“ steuert ihr einen Androiden, der sehr darin bemüht ist sich als Mensch zu versuchen. Die Aufgabe des Spielers ist es dem Androiden dabei zu helfen die Menschheit zu täuschen und zum Präsidenten von Amerika erklärt zu werden. Da der Android äußerlich bereits kaum von einem Menschen unterschieden werden kann, übernimmt der Spieler nur die Kontrolle über das Gesicht des Androiden. Zum Start des Spiels kann der Spieler sich für einen männlichen oder weiblichen Androiden entscheiden und kleinere Anpassungen wie Frisur- sowie Hautfarbe bestimmen. Die erste Aufgabe besteht darin ein Date zu meistern. Hierzu müssen wir die Gesichtszüge glaubhaft unter Kontrolle halten. Da alles physikalisch korrekt reagiert ist Vorsicht angebracht.

Auf Befehl öffnen und schließen wir den Mund, verziehen die Mundwinkel und versuchen mit der Widerspenstigen Zunge Worte zu bilden. Hierzu lenken wir die Zunge zu drei unterschiedlichen Schaltern, die im Mund Platziert sind. Ein kleiner Bildschirm links zeigt uns das Mundinnere und das ist auch dringend notwendig. Wer mit der Zunge zu unkontrolliert agiert, kann dem Androiden auch ein paar Zähne ausschlagen. Leuchten die Schalter grün auf, dann müssen wir schnell reagieren, denn je länger wir brauchen, desto verdächtiger stehen wir da. Werden wir als Android enttarnt, dann müssen wir die Mission erneut versuchen.

Bei jedem Fehltritt offenbart der Android immer mehr sein Innenleben. Die Augen fangen an unkontrolliert zu zucken oder springen plötzlich komplett heraus, die Nase klappt nach vorne und Öl tritt heraus, der Kopf fängt an zu dampfen und Funken sprühen. Es gibt viele lustige Animationen, die darauf hinweisen, dass etwas schiefläuft. Habt ihr eine Mission erfolgreich absolviert, winken Erfahrungspunkte. Mit jedem Levelaufstieg können Talentpunkte wie in einem Rollenspiel zur Verbesserung der Sprachmechanik genutzt werden. So können unter anderem Emotionen freigeschaltet werden, die wir mit einem Regler am rechten Bildschirmrand kontrollieren, um fröhlich, traurig oder gelassen zu reagieren.

Ich hatte großen Spaß mit dem „Speaking Simulator“ und kann jedem nur empfehlen die Beta auszuprobieren. Der Release ist für Anfang 2020 für den PC geplant. Bei entsprechendem Erfolg wären auch Konsolen-Ports denkbar, da der Controller-Support bereits in der PC Version integriert ist, wäre dies das kleinste Problem.