South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe – Erneut verschoben

Heute hat Ubisoft einen neuen Geschäftsbericht veröffentlicht. Soweit nichts spektakuläres. Doch in diesem Bericht wird etwas nicht allzu unwichtiges ganz beiläufig erwähnt. Denn South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe wird nicht mehr in dem Geschäftsjahr 2017 erscheinen. Das bedeutet, es wird erst zwischen April 2017 und März 2018 erscheinen. Das Spiel, welches bereits im Dezember 2016 für die PS4, die Xbox One und den PC erscheinen sollte, wird damit zum zweiten Mal verschoben. Woran das liegt wissen wir leider nicht.

Wann kommt es denn endlich…

Das hier hatte der Publisher dazu zu sagen.„South Park: Die Rektakuläre Zerreißprobe wird nun im Fiskaljahr 2018 erscheinen. Die Entwicklerteams von South Park und Ubisoft San Francisco werden die zusätzliche Zeit dazu nutzen, um das bestmögliche Spielerlebnis abliefern zu können.“

Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald es etwas Neues gibt.