Sony- Kommt 2018 die PlayStation 5?

Wie das Wall Street Journal berichtet, will Sony bereits 2018 die PlayStation 5 auf den Markt bringen.

Erst im November 2016 brachte Sony die PlayStation 4 Pro raus. Nun soll bereits für 2018 die PlayStation 5 geplant sein. Das berichtet zumindest das Wall Street Journal unter Berufung auf den Analyst Damian Thong von Macquarie Capital Securities.

Die Rede ist von einer „Next Generation PlayStation“ die im Jahr 2018 auf den Markt kommen soll. Vermutlich soll dies eine Reaktion auf die Veröffentlichung von Microsofts Xbox Scorpio sein. Bisher handelt es ich dabei jedoch nur um Spekulationen. Thong hat jedoch auch das Erscheinen der PS4 Pro und PS4 Slim vorhergesagt.

Analyst who correctly predicted PS4 Pro and Slim says next-generation PS would be released…https://t.co/mWTZzuRSSS

— Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) 28. April 2017