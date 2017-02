Songbringer – Neues Spiel im Zelda-Stil angekündigt

Das Entwicklerstudio Wizard Fu und der Publisher Double Eleven haben heute ihr neuestes Projekt angekündigt. Songbringer ist ein Action-RPG, das vom Look her stark an The Legend of Zelda erinnert. Das Spiel soll im Sommer 2017 für den PC, den Mac, die PS4 und die Xbox One erscheinen.

Songbringer – Die Galaxie ist außer Rand und Band

Das Spiel ist zeitlich im Jahr 13.000 vor Christus angesiedelt. Als Spieler schlüpfen wir in die Rolle von Roq, einem Kerl, der auf der Suche nach der größten Feier der Galaxie ist. Mit der Songbringer, seinem Raumschiff, reist er also durch die Galaxie und stößt so auf eine uralte Armee. Dieser muss er sich stellen um die Galaxie zu retten.

Die Umgebung im Spiel ist zufallsgeneriert, dadurch soll kein Durchlauf dem anderen gleichen. Außerdem will man dem Spieler eine „reichhaltige Geschichte“ bieten, die in einem großartigen Universum angesiedelt ist. Wir sind gespannt und haben hier den ersten Trailer für euch.