SNES Classic Mini: Nintendo veröffentlicht erste Infos

Als Nintendo im letzten Jahr ihren NES Classic Mini veröffentlichte, war die Nachfrage riesig. Das kleine Gerät war ständig ausverkauft und wird mittlerweile auch nicht mehr nachproduziert. Durch die hohe Nachfrage war daher es nur logisch, dass der SNES Classic Mini auch bald auf den Markt gebracht wird. Am 29.9. ist es hier dann endlich soweit!

Den SNES Classic Mini könnt ihr dann ganz normal per HDMI-Anschluss an eurem Fernseher anbringen. Mit enthalten sind zwei Controller, so dass ihr die multiplayertauglichen Titel auch direkt zu zweit spielen könnt. Im Gegensatz zu den 30 Spielen seines Vorgängers findet ihr auf dem SNES Classic Mini 21 vorinstallierte Spiele. Auch hier ist eine Erweiterung der Bibliothek nicht angedacht.

20 Klassiker, ein neuer Titel

Eine Besonderheit ist aber, dass ihr neben einigen Spielen, die auf dem SNES nie in Europa erschienen sind, wie zum Beispiel das Super Mario RPG oder Earthbound, auch auf Star Fox 2 zugreifen könnt. Die Fortsetzung des ersten Abenteuers von Fox McCloud war bisher nur im Internet zu finden und über einen Emulator spielbar. Trotz des fast abgeschlossenen Entwicklungsstandes wurde es nämlich nie von Nintendo veröffentlicht.

Im folgenden listen wir euch natürlich alle spielbaren Titel der Mini-Konsole auf:

Contra III The Alien Wars

Donkey Kong Country

EarthBound

Final Fantasy III (japanischer Titel: Final Fantasy VI)

F-ZERO

Kirby Super Star

Kirby’s Dream Course

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Mega Man X

Secret of Mana

Star Fox

Star Fox 2

Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting

Super Castlevania IV

Super Ghouls ’n Ghosts

Super Mario Kart

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Super Mario World

Super Metroid

Super Punch-Out!!

Yoshi’s Island

In den USA wird die Konsole 80$ kosten, mit ähnlichen Kosten dürfen wir hier in Europa also auch rechnen. Welche Spiele hättet ihr euch noch gewünscht?