Smartphones erobern den Gaming-Markt

Smartphones werden mehr und mehr zum bevorzugten Gerät für Freunde des mobilen Gamings. Sie bieten eine Reihe von Vorteilen gegenüber den klassischen Handheld-Konsolen, die kaum noch bestehen können. Dieser Artikel beschreibt eine Reihe dieser Vorteile und zeigt auf, in welchen Bereichen noch Verbesserungspotenzial besteht.

Viele Vorteile

Einer der offensichtlichsten und zugleich größten Vorteile des Smartphones als Gaming-Konsole ist der Fakt, dass mittlerweile ohnehin fast jeder ein Smartphone besitzt. Somit entfallen die, gerade für Jugendliche, sehr happigen Anschaffungskosten einer zusätzlichen Spielkonsole.

Der zweite immense Vorteil ist, dass jeder sein Smartphone sowieso immer mit sich herumträgt. Dadurch entfällt das Herumschleppen eines weiteren, meist weniger handlichen, Geräts. Smartphone-Spieler sind in der heutigen Zeit quasi allzeit spielbereit.

Ein weiterer wichtiger Punkt pro Smartphone ist, dass die Spiele häufig ohne anfängliche Kosten erhältlich sind. Während man für einen aktuellen Konsolentitel gut und gerne mal 40 – 50 EUR berappen muss, folgen viele Mobile-Titel dem Free-to-Play-Modell. Das heißt, die Grundversion des Spiels ist kostenlos und bei Gefallen können zusätzliche Spielinhalte über Micro-Transaktionen freigeschaltet werden. Gute Beispiele für dieses Bezahlmodell sind Dauerbrenner wie Clash Royal oder Hearthstone. Wer auf dem laufenden bleiben möchte, kann immer mal wieder in den Appstore oder Playstore schauen. Alternativ bieten die Artikel von pcwelt und adroidpit nützliche Infos zu den Smartphone-Spielehighlights 2018.

Aber nicht nur preislich herrschen große Vorteile, sondern auch in der Spieleauswahl. Der Markt der Mobile-Games wird geradezu mit neuen Titeln überschwemmt. Für nahezu jeden Spielertyp steht eine Fülle an interessanten Spielen zur Auswahl. Von einfachen Match-3-Puzzlen über rasante Rennspiele bis hin zu Shootern und komplexen Aufbaustrategiespielen. Einziger Wehrmutstropfen: Bei einer so großen Auswahl findet sich auch eine Menge von minderwertigen Produkten in den App-Stores.

Während früher noch die technischen Limitationen gegen das Spielen auf Smartphones sprachen, ist das heute durch immer besser werdende Technik kein Grund mehr gegen Gaming auf Smartphones. Mit den neuesten Smartphone-Bestsellern führt fast jeder kleine Hochleistungs-Laptops mit sich. Wer noch keines besitzt und sich mit dem Gedanken beschäftigt, sich ein Smartphone anzuschaffen, ist derzeit mit den Handyangeboten von 1&1 gut beraten, da hier kein Geräteaufschlag bezahlt werden muss.

Wie rasant sich die Technik entwickelt hat, zeigen die mobilen Umsetzungen von selbst aktuellen PC-Spielen wie PlayerUnknown’s Battleground. Die Portierung von solch hardwaretechnisch komplexen Titeln wäre vor einiger Zeit noch nicht in dem Maße möglich gewesen.

Wie riesig die Angst der großen Konsolenhersteller vor dem Smartphone-Markt ist, zeigen die jüngsten Entwicklungen von Nintendo, dem Vorreiter im Bereich des Mobile-Gamings. Einerseits versucht Nintendo selber durch Titel wie Mario Run am Smartphone-Markt zu partizipieren und von ihm zu profitieren. Andererseits ist Nintendos neueste Konsole, die Nintendo Switch, keine reine portable Spielekonsole mehr, sondern zeitgleich eine Konsole für den heimischen Fernseher. Die Entwicklung eines solchen Produkts, verdeutlicht wie groß der Respekt vor der Mobile-Gaming-Konkurrenz ist.

Wenige Nachteile

Den vielen Vorteilen stehen selbstverständlich auch einige Nachteile gegenüber. Für das Problem von geringen Akkulaufzeiten bei grafisch anforderungsvollen Spielen, hat die Smartphone-Industrie noch keine richtige Antwort gefunden.

Einer der größten Kritikpunkte bleibt auch die teilweise suboptimale Steuerung mit Smartphones. Umso schneller, komplexer und actionlastiger ein Spiel ist, desto offensichtlicher werden diese Schwächen. Ganze Genres lassen sich durch mangelhafte Steuerungsmöglichkeiten nach wie vor nicht sinnvoll auf dem Smartphone umsetzen.

Fazit

Smartphones scheinen den klassischen Handheldsystemen tatsächlich den Rang abgelaufen zu haben. Man darf mit Spannung verfolgen, wie sich der Mobile-Gaming-Markt in der Zukunft entwickeln wird.