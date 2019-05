Skull & Bones – Erscheint nicht mehr 2019

Wie die Verantwortlichen von Ubisoft und Ubisoft Singapore bekanntgegeben haben, wurde das Piratenabenteuer „Skull & Bones“ auf unbestimmte Zeit verschoben. Wer auf einen Release in diesem Jahr gehofft hat, muss leider enttäuscht werden.

Das vielversprechende Piraten-MMO „Skull & Bones“ wurde im Rahmen der E3 2017 für die PlayStation 4, Xbox One und den PC angekündigt und sollte in diesem Jahr veröffentlicht werden. Aus dem Vorhaben wird leider nichts, denn wie die Verantwortlichen von Ubisoft und Ubisoft Singapore nun bekannt gegeben haben muss der Titel erneut verschoben werden.

In einer kurzen Videonachricht räumt man ein, dass aktuell kein grober Termin für „Skull & Bones“ bekannt gegeben werden kann. Darüber hinaus wird man den Titel nicht im Rahmen der kommenden E3 2019 präsentieren. Producer Karl von der Luhe äußerte sich folgendermaßen:

„Ihr könntet gehört haben, dass der Skull & Bones-Erscheinungstermin nach hinten verschoben wurde und dass wir nicht auf der E3 2019 sein werden. Seid versichert, dass wir weiterhin hart arbeiten, um sicherzustellen, dass das Spiel so großartig wie möglich wird und die Qualität bleibt unser größter Fokus. Ubisoft bleibt dieser aufregenden Reise komplett verschrieben, um euch dieses brandneue Spiel zu liefern und wir sind zuversichtlich, dass Skull & Bones großartig werden wird. Unsere Community bleibt für uns unfassbar wichtig und wir sind für die Unterstützung und die Passion, die ihr uns gegeben habt, sehr dankbar. Und wir werden mit aufregenden Updates so früh wie möglich zurück sein.“

We’re going to batten down the hatches and push back on the game’s arrival—this is a challenging news for us all, but it’s what’s needed to make Skull & Bones as awesome as it can be!

Our focus remains on quality first and we’re grateful for your undying support ☠️⚔️ pic.twitter.com/ZCt85tY3TG

