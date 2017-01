Skate 4: Teaser für PS4 und Xbox One?

Arbeitet EA derzeit vielleicht an Skate 4? Es ist zumindest wahrscheinlich, dass uns ein neuer Ableger der Skateboard-Serie erwartet. Seit der Veröffentlichung von Skate 3, der noch für Xbox 360 und PS3 erschien, ist es sehr ruhig um die Serie geworden. Nun kurbelt EA Community Manager Daniel Lingen die Gerüchteküche an.

Skate 4 Teaser: Twittermund tut Wahrheit kund?

Folgenden Tweet haben die Kollegen von NeoGAF aufgeschnappt:



Zugegebener Maßen verrät dieser Tweet nicht allzu viel und ein wirklicher Skate 4 Teaser sieht ebenfalls anders aus. Dennoch sollte Lingen sich der Folgen seiner Nachricht bewusst gewesen sein.

Zuletzt hat Electronic Arts noch viele Xbox One Gamer beglückt, die noch einmal Hand an Skate 3 legen wollten. Der Publisher ließ den Titel nämlich in die Riege der Xbox One Titel aufnehmen, die man nun auch auf Microsofts Current-Gen Konsole genießen kann.

Was haltet Ihr von dem Tweet? Wäre die Veröffentlichung von Skate 4 die Erfüllung eines Traums oder erhofft Ihr Euch, dass EA lieber an einem anderen Titel werkelt? Sagt uns Eure Meinung!