Shenmue 3 – Veröffentlichung verschoben

„Shenmue 3“ wird nicht mehr wie im letzten Jahr angekündigt August 2019 veröffentlicht. Stattdessen musste der Launch um einige Monate auf November 2019 verschoben werden.

Per Kickstarter Update meldeten sich die Entwickler von YS Net an die Fans und gaben bekannt, dass der Titel verschoben wird. Statt im August wird der Launch erst am 19. November 2019 erfolgen. Demnach müssen Fans sich lediglich drei Monate länger auf „Shenmue 3“ gedulden.

Wie Deep Silver und Yu Suzuki kommunizieren, benötigt „Shenmue 3“ etwas mehr Entwicklungszeit. So soll noch das angestrebte Ziel der Entwickler erreicht werden. „Während das Spiel fast bereit ist, muss es noch etwas verfeinert werden, bevor es wirklich fertig ist“, heißt es in der Botschaft. „Wir sind der Meinung, dass uns die zusätzliche Zeit dabei helfen wird, die wahre Shenmue-Erfahrung zu liefern, die Spieler auf der ganzen Welt verdienen.“

Somit will man die Qualität des Titels sichern, um den lang wartenden Fans das beste Endprodukt abliefern zu können. Dementsprechend werden sich wohl nur die wenigsten Fans über die Verschiebung ärgern können.