Shadow of War – Update: Nachfolger bestätigt!

Update: Middle-Earth: Shadow of War wurde mittlerweile bestätigt. Erstes Gameplay erwartet uns am 8. März 2017, wenn es nicht zuvor geleaked wird. Hier ist der offizielle Trailer zum Spiel:

Shadow of War ist der Name eines Games, das Target.com in unmissverständlicher Weise zum Vorbestellen präsentierte.

Ist Shadow of War der Middle Earth: Shadow of Mordor Nachfolger?

Das Internet vergisst nie. Das dürften nun ebenfalls die Mitarbeiter des Online-Shops von Target registriert haben. Dort konnte man nämlich in aller Ruhe einen Titel mit dem Namen Shadow of War betrachten und pünktlich zu seinem Erscheinungstermin, den 22. August 2017, vorbestellen.

Allein der Name deutet schon eindeutig auf einen Nachfolger oder einen Ableger von Middle Earth: Shadow of Mordor hin. Den Kollegen von Polygon.com ist der Tweet von Wario64 aufgefallen. Sie haben daraufhin Warner Bros. Interactive Entertainment direkt kontaktiert und warten auf Antwort.



Gelistet ist das Spiel genauso für PlayStation 4 wie für Xbox One. Middle-Earth: Shadow of Mordor wurde von Monolith entwicklelt und erschien für PC, die Current-Gen Konsolen und ebenfalls für die Last-Gen. Es wusste vor allem durch das Nemesis-System und seine flotten Kämpfe zu überzeugen. Eine gewisse Ähnlichkeit zu Assassin’s Creed war nicht von der Hand zu weisen. Dabei ist das Spiel sowohl bei verschiedensten Kritikern als auch bei uns gut angekommen.

Was haltet ihr von einem möglichen Nachfolger? Hattet ihr ebenfalls Spaß mit Middle Earth: Shadow of Mordor und welche Verbesserungen wünscht ihr euch? Wir freuen uns über eure Meinung.