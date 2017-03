Senran Kagura: Peach Beach Splash – Ein Japan-Shooter

Senran Kagura: Peach Beach Splash ist ein First-Person-Shooter wie er so nur im Land der aufgehenden Sonne erscheinen kann. Der japanische Release steht kurz vor der Tür und im Sinne unseres Auftrags auch einmal über den heimischen Tellerrand zu blicken, wollten wir euch das Gameplay-Material zum Titel nicht vorenthalten.

Senran Kagura: Peach Beach Splash – Heiße Gefechte garantiert

Allein die Bilder zum Titel lassen Alice Schwarzer die Tränen in die Augen schießen. Fernab von jedem westlichen Frauenbild geht es in knapper Strand-Kleidung an die Wasserpistolen. Nichtsdestotrotz schießt Senran Kagura: Peach Beach Splash zweifelsohne aus der großen Masse hervor. Ob diese Einzigartigkeit guter oder schlechter Natur ist, lassen wir einfach einmal dahin gestellt. Der eingebettete Gameplay-Trailer ist auf jeden Fall auf seine Art unterhaltsam.

Bei den Kollegen von Dualshockers haben wir den Trailer zuerst entdeckt. Ob diese ebenfalls mit dem Gedanken spielten aufgrund des Materials zu einer Ausgabe der EMMA zu greifen, wissen wir nicht.

Wünscht ihr euch für den Westen ebenfalls Games, die das Thema Freizügigkeit auf nicht ganz ernst gemeinte Weise einfach als Spielelement nutzen? Vielleicht sind solche Spiele in euren Augen aber auch einfach nur billig und nutzen niedere Triebe um ausreichenden Erfolg an den Kassen zu verbuchen? Wir freuen uns auf eure Meinung.