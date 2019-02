Sekiro Shadows Die Twice – Story-Trailer veröffentlicht

Die Verantwortlichen von From Software und Activision haben heute einen Story-Trailer zum kommenden Action-Rollenspiel „Sekiro: Shadows Die Twice“ veröffentlicht. Dieser rückt den Protagonisten in den Fokus.

In nur wenigen Wochen ist es soweit und From Softwares neuster Titel wird im Handel erhältlich sein. Anders als in anderen Spielen des Entwicklerstudios wird „Sekiro: Shadows Die Twice“ deutlich mehr Story zu bieten haben. Im neusten Trailer zum Spiel wird euch anhand einiger In-Game-Szenen die Geschichte des Spiels präsentiert.

In „Sekiro: Shadows Die Twice“ schlüpfen die Spieler in die Rolle des „einarmigen Wolfs“, ein entehrter, verstümmelter Krieger, der nur knapp dem Tod entronnen ist. Er hat geschworen, einen jungen Adligen zu beschützen, den Abkömmling einer alten Blutlinie und ist daher vielen ein Dorn im Auge, auch dem gefährlichen Ashina-Clan. Als der junge Herr entführt wird, kann den „einsamen Wolf“ nichts und niemand mehr auf seinem Weg der Vergeltung aufhalten, um seine Ehre zurückzuerlangen – nicht einmal der Tod.

„Sekiro: Shadows Die Twice“ wird am 22. März 2019 für PC, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht.