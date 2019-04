Sekiro Shadows Die Twice – From Softwares am schnellsten verkaufte Marke

Activision und From Software haben die Verkaufszahlen zu „Sekiro: Shadows Die Twice“ verkündet.

Wie Activision und From Software erfreut bekannt gegeben haben, hat sich das Hardcore Action-Adventure „Sekiro: Shadows Die Twice“ in weniger als zehn Tagen mehr als zwei Millionen Mal verkauft. Laut Hersteller hat sich das Spiel zur am schnellsten verkauften neue Marke von From Software entwickelt. Somit kann der Titel als ein großer Erfolg verbucht werden.

„Es war eine Ehre, mit From Software zusammenzuarbeiten und sie dabei zu unterstützen, Spielern auf der ganzen Welt eine brandneue Reihe näherzubringen. Die Fans haben Sekiro: Shadows Die Twice zu einem der unglaublichsten Verkaufsstarts im laufenden Jahr 2019 verholfen“, so Michelle Fonseca, Vice President of Product Management and Marketing bei Activision.



Laut Angaben der Unternehmen habe sich der Titel Plattformübergreifend sehr gut verkauft, wobei man auf eine genaue Aufschlüsselung verzichtet. Letztendlich freuen sich Activision und From Software über die „kontinuierliche Unterstützung von Spielern und Kritikern“.

„Sekiro: Shadows Die Twice“ ist seit dem 22. März 2019 für Playstation 4, Xbox One und den PC erhältlich.