SCUF Controller für PS4 & Xbox One sinnvoll?

Während SCUF Controller für Teilnehmer von eSport-Wettbewerben ein bekanntes Gesicht sind, sind sie vor allem bei Hobby-Gamern nahezu unbekannt. Vor allem die PS4 SCUF Controller erfreuen seit der Zusammenarbeit von Activision und PlayStation mit dank der Call of Duty Meisterschaften immer größerer Beliebtheit. Erst durch die Veröffentlichung des Xbox One Elite-Contollers rückt dessen Vorbild zunehmend ins Visier der Masse. Damit ihr uns keinen stockenden Informationsfluss vorwerfen könnt, haben wir uns kurzerhand entschlossen, ein kleines Special zum Thema zu schreiben. Hier erfahrt ihr zunächst die zentralen Informationen zur Profi-Hardware. In aller Kürze ist die Grundlage eines jeden SCUF Controllers nichts weiteres als das Gamepad, dass Sony und Microsoft bei Auslieferung von PlayStation 4 und Xbox One mitsenden. Der Unterschied liegt somit in verschiedenen Ergänzungen, die SCUF Gaming in Handarbeit vornimmt. Diese Ergänzungen sorgen für einen Gesamtpreis von bis zu 251,00 Euro.

Die Kundschaft des SCUF Gaming Controllers

Einige von euch wissen kaum etwas von SCUF Controllern. Daraus lässt sich zweifellos schließen, dass wir bislang nicht zur erlesenen SCUF Gaming-Zielgruppe gehören. Doch wer gehört dann zur Zielgruppe? Diese Frage lässt sich mit einem Wort beantworten: Pro-Gamer und alle die es werden wollen. Satte 90% aller professionellen Konsolen-Zocker verwenden SCUF Controller. Das ist schon eine enorme Quote mit der sich der britische Hersteller brüstet und auch der Grund wieso Microsoft mit auf diesen Zug aufgesprungen ist. Diese ist höchstwahrscheinlich auch dem Umstand geschuldet, dass ganze Pro-Gamer-Teams von SCUF Gaming ausgestattet werden und teilweise sogar ein eigenes Design erhalten. Bei den Beträgen, die durch den eSport umgesetzt werden, kann diese Zahl nur mit zwei Hauptfaktoren zusammenhängen.

Einerseits muss die Qualität der Pads gut genug sein, dass so viele Gamer freiwillig ein paar Euro mehr investieren. Andererseits kann die Konkurrenz nicht gerade überhand nehmen, damit SCUF Gaming den vierfachen Preis eines Standard-Controllers aufruft. Grundlegend aber gilt natürlich, dass der modifizierte Controller legal bei Turnieren zugelassen sein muss. Und dieses wichtige Kriterium erfüllt das Unternehmen mit ihren modded Controllern. Während die Konkurrenz stetig wächst, nehmen wir zunächst die Qualität unter die Lupe.

Das macht den SCUF Controller aus

Das besondere am Controller von SCUF Gaming liegt in seinem flexiblen Aufbau. Nicht nur, dass jedes Steuerelement des Standard-Controllers eine Extra-Portion Präzision bietet, ihr könnt zudem auch an allen Ecken und Enden Entscheidungen treffen. Man könnte fast sagen, dass man bei der Zusammenstellung des eigenen SCUF Controllers mehr Entscheidungen trifft als bei einem Subway Sandwich. Er ist nämlich zum Teil modular aufgebaut. Egal ob es um eines von vielen Designs geht, oder ihr aus sechs verschiedenen Thumb-Stick-Arten wählt; ihr seid Kunde und König.

Thumb-Sticks gibt es in drei verschiedenen Längen jeweils in nach oben und nach unten gewölbten Ausführungen. Die Ringe um die Sticks haben wahlweise verschiedene Farben und das Steuerkreuz könnt ihr auf Wunsch gegen eine Steuerdisk austauschen. Diese wird als SCUF Disc bezeichnet. Auch Trigger wurden überarbeitet, sodass sie einen besseren Widerstand bieten. Zusätzlich können die Triggerwege mit den sogenannten Trigger Stops in Windeseile halbiert werden, um schnelleres Schießen oder Springen zu ermöglichen. Besonderer Grip sorgt außerdem für perfekten Halt in jeder Situation.

Paddles, die Stars des SCUF Gaming Controllers

Die oben genannten Punkte sind schon ziemlich viel auf der Habenseite des SCUF Gaming Controllers. Diese Punkte sind jedoch nicht das einzige, was Pro-Gamer davon überzeugt die genannten Preise zu zahlen. Die sinnvollste Erweiterung sind ohne jeden Zweifel die Paddles, die an der Rückseite des Controllers ( Backpaddles) angebracht sind. Sie werden mit verschiedenen Buttons belegt und erlauben euch die schnelle Ausführung einer Aktion ohne den Thumb-Stick dabei loszulassen. Stellt euch vor ihr könnt in Call of Duty blitzschnell in Deckung gehen und lasst euer Ziel währenddessen nicht aus dem Auge. In einem Rennspiel können die Paddels zur gleichen Zeit als Schaltwippen herhalten. Nur ihr entscheidet, wie ihr die zusätzlichen Tasten nutzt. Bei allen Erweiterungen, die der SCUF Controller bietet muss man immer im Hinterkopf behalten, dass jede einzelne im Wettbewerb zugelassen ist. Ihr habt nicht etwa Makros oder Jump-Shot Funktionen, die als cheaten verpönt und folgerichtig illegal sind.

Soll ich einen SCUF Gaming Controller kaufen?

SCUF Controller sind allein schon aufgrund ihres Preises nicht für jeden die richtige Wahl. Sie sind etwas für Pro-Gamer oder ambitionierte Hobby-Spieler, die überzeugt sind, dass sie das Zeug zu professionellen Spielern haben. Habt ihr das Gefühl, dass ihr durch einen kleinen Geschwindigkeits-Bonus innerhalb eurer Ranglisten einiges an Boden gut machen könnt, dann schaut euch die edle Hardware genauer an. Erwartet aber keinesfalls, dass ein besserer Controller allein euch zu einer eSport-Maschine macht. Eine höhere Anzahl an Headshots oder eine Podest-Platzierung ist keineswegs im Garantie-Umfang enthalten.

SCUF Controller helfen euch das Letzte aus eurem Skill herauszuholen und unterstützen euch dabei schnelle Entscheidungen noch schneller umsetzen zu können. Schließlich geht es bei den meisten Spielen um Millisekunden. Solltet ihr nach unserem Special noch unschlüssig sein oder auch die Alternativen zum SCUF mit allen Vor- und Nachteilen kennenlernen wollen, schaut auf jeden Fall bei den Kollegen von Controller-Pro.de vorbei, die wir euch am Anfang des Artikels verlinkt haben. Mit dieser Seite geben wir euch zusätzlich einen Ratgeber an die Hand, der sich bis ins kleinste Detail mit dem Marktführer und seinen Konkurrenten beschäftigt hat. Auch offene Fragen zu einzelnen Features, die diesen Ramen gesprengt hätten, werden dort sicher beantwortet.

Egal, ob ihr einen SCUF Gaming Controller erwerbt oder nicht, einen Fehler könnt ihr nicht machen. Ihr fragt euch, wo ihr einen in Deutschland kaufen könnt? Hierbei hilft euch der exklusive Pro Gaming Online-Händler roxxgames aus Hamburg weiter.