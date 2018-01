Samsung CHG70: QLED Curved Gaming Monitor mit HDR-Technologie

Auch in diesem Jahr stellt Samsung seine aktuellen Produkte wieder auf der DreamHack in Leipzig vor. Der koreanische Hersteller präsentiert mit dem Samsung CHG70 den ersten QLED Curved Gaming Monitor mit integrierter HDR-Technologie.

Samsung CHG70

Eine High Dynamic Range, die jedes Bild in Szene setzt: Mit seiner integrierten HDR-Technologie setzt der Samsung CHG70 Games eindrucksvoll in Szene. Das Bild überzeugt durch intensiv leuchtende Farben und scharfe Kontraste. Hinzu kommen eine Reaktionszeit von nur einer 1 Millisekunde, eine 144 Hz Bildwiederholungsrate und WQHD; letzteres entspricht einer Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln. Diese Kombination will gerade bei schnellen Bildsequenzen Bewegungsunschärfen deutlich verringern und verspricht eine einheitlich hohe Bildqualität.

Der CHG70 ist ausgestattet mit der QLED-Technologie von Samsung. Die verbesserte Quantum Dot-Technologie mit neuem Metallkern liefert eine Farbraumabdeckung von bis zu 125 Prozent auf der sRGB-Farbskala und 95 Prozent des Digital Cinema Initiatives (DCI-P3) Bewegtbild-Standards. Dadurch nimmt der User alle Farben ganz intensiv wahr, in allen Nuancen und hell erleuchtenden Szenen.#

„Gamer wollen in ihr Spiel eintauchen können. Mit unseren neuen Monitoren klappt das ab sofort noch besser. Sie bieten atemberaubende Bilder und realistischen Content für mitreisende Gaming Experiences“, berichtet Seog-gi Kim, Executive Vice President, Enterprise Business bei Samsung Electronics. „Die QLED Gaming Monitore sind wahre Game Changer. Sie können richtungsweisend für die Zukunft des Gaming sein, und eignen sich gleichsam für Hobby- wie Profispieler. Das Zusammenspiel aus Design und Features verbessert das gesamte Spielerlebnis. Zukünftig bilden sie die Basis für weitere Produktentwicklungen, die wir auf die Bedürfnisse von Gamern, Entwicklern und unseren Partnern hin entwickeln.“

Die QLED Gaming Monitore eignen sich gleichsam für Hobby- wie Profispieler.

Die Modelle der CHG70-Serie gehören zu den ersten Monitoren im Portfolio des koreanischen Herstellers, die mit der neuen AMD Radeon FreeSyncTM 2-Technologie ausgestattet sind. Diese Funktion verspricht ein flüssiges Spielerlebnis und soll das Screen Tearing merklich verringern. AMD Radeon FreeSyncTM 2 unterstützt ein großes Farbspektrum zur Darstellung von HDR-Content. Dabei übertrifft es den sRGB Standard in punkto Helligkeit und Farbe um das Doppelte.

„Wir sind sehr stolz auf die Entwicklung, die die AMD Radeon FreeSyncTM Technologie in den letzten beiden Jahren zurückgelegt hat. Bald werden schon mehr als 150 Monitor-Modelle mit unserer Technologie auf dem Markt sein“, so Scott Herkelman, Corporate Vice President und General Manager Gaming bei Radeon Technologies Group, AMD. „Wir beglückwünschen Samsung zum Launch der ersten beiden FreeSync 2-kompatiblen Monitore, die jeder Gaming Enthusiast auf seiner Must-Have-Liste haben sollte.“

