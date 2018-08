Russian Subway Dogs: Durcheinander in der Metro

Russian Subway Dogs ist ein kleiner Arcade Titel aus der Schmiede der Spooky Squid Games. Ein Blick auf beworbene Bild zeigt einen süßen Kläffer, der sich etwas zu futtern stibitzt hat. Wie soll man da bitte nicht zugreifen können? So war zumindest unser erster Gedanke, ohne zu wissen, was da genau auf uns zukommt. Natürlich hätten wir auch ein paar Screenshots oder Videos schauen können… aber wieso nicht mal Spiele aus der gleichen Motivation kaufen wie damals mit sechs Jahren? Wenn ihr darauf allerdings nicht so Bock habt, haben wir das Spiel sicherheitshalber auch mal für euch getestet.

Streuner aller Welt, vereinigt euch!

Kurz vor der WM wurden in Russland massenweise Straßenhunde getötet, da diese während des sportlichen Großereignisses kein schlechtes Licht auf das Land werfen sollten. Ironischerweise zeigt Russian Subway Dogs einen kleinen Rachefeldzug dieser verfolgten Tierchen in den U-Bahnstationen Moskaus. Startet ihr anfangs noch mit einem einzelnen Hund, schalten sich im Laufe des Spieles immer mehr kleine Streuner frei, die ihr dann Chaos stiften lassen könnt. Dabei tauchen sympathische Figuren wie die Proletaricat, ein verrückter Waschbär oder diverse aus Memes und Games bekannte Hunde auf, die ihr steuern könnt. Ein Unterschied in der Spielweise ist dabei nicht zu erkennen. Trotzdem freut ihr euch über jedes neue, skurrile Design eurer Spielfiguren.

Mit diesen kleinen Tierchen flitzt ihr dann von Station zu Station. Diese bestehen immer aus einem Bildschirm, welcher einen Bahnsteig zeigt. Mit jeder Bahn steigen Menschen und Tiere aus. Während die Menschen entweder Nahrung oder Wodka in ihren Händen halten, sind die Tiere eure direkten Konkurrenten. Mit einem Tastendruck bellt ihr die Menschen an. Tut ihr dies von hinten, erschrecken sie sich so, dass sie alles in die Luft werfen, was sie so tragen. Das Zeug müsst ihr dann schnell auffangen, bevor es die Dobermänner, springenden Pudel oder andere Tierchen euch vor der Nase wegschnappen. Wenn ihr das Essen dabei immer schon schnappt, bevor es den Boden berührt, steigt euer Multiplikator und ihr geht auf High Score Jagd, um ein Ranking von D bis S für jedes Level zu bekommen.

Russian Subway Dogs on the loose

So simpel das Spielprinzip auch klingen mag, Russian Subway Dogs schafft es, die Motivation nicht zu früh verfliegen zu lassen. Immer wieder tauchen neue Mechaniken und Hindernisse auf, die das Spiel anspruchsvoller machen. So könnt ihr in jedem Level Knochen sammeln, wenn ihr bestimmte Aufgaben erfüllt. Das ist auch notwendig, um neue Level freizuschalten. So darf zum Beispiel kein Nahrungsmittel den Boden berühren oder von einem anderen Tier gefressen werden. Ein anderes Mal darf euch keine der alten Damen mit einem riesigen Fisch verprügeln, ihr müsst eine bestimmte Anzahl an Multiplikatoren erreichen oder einen Gegenstand lange in der Luft halten. Bellt ihr nämlich unter einem fliegenden Teil erneut, so wird es wieder in die Luft gewirbelt.

Bonuspunkte gibt es auch, wenn ihr Wodkaflaschen ins Spiel bringt. Diese explodieren bei Bodenkontakt. Damit könnt ihr entweder lästige Tiere aus dem Weg räumen oder Menschen dazu bringen, ihre Nahrung wegzuschmeißen. Tun sie das wegen einer Explosion, ist das Essen dabei aber auch direkt gekocht, was euch wieder mehr Punkte bringt. Manche Nahrungsmittel wie die großen Fische können von euren Russian Subway Dogs sogar erst dann verzehrt werden, wenn sie vorher von einer Explosion gebrutzelt wurden. Nur allzu viel Zeit dürft ihr euch mit diesen Spielereien nicht lassen. Zeit ohne Nahrung und Bellen an sich verringert eure Lebensanzeige. Ihr müsst also durchgehend futtern, bis irgendwann die letzte U-Bahn einfährt, in die ihr dann einsteigen und zur nächsten Station fahren könnt.

Fazit

Russian Subway Dogs hat einen putzigen Pixellook, der mit der kyrillischen Schrift an allen Ecken und Enden sowie dem kommunistischen Flair durch Optik und Sound macht ebenfalls einiges aus. Die Spielmechaniken laden zu einem schnellen Einstieg ein. Trotzdem haben sie genug Spielraum, sich stark zu verbessern. Die Lernkurve ist dabei auch deutlich spürbar. Vor einem Kauf sollte euch nur bewusst sein, dass ihr hier einen kleinen Titel ohne große Geschichte holt, bei dem es hauptsächlich um die Verbesserung der eigenen Höchstleistung geht. Wenn euch solche arcadigen Titel keine Freude machen, ist auch Russian Subway Dogs nichts für euch. Andernfalls habt ihr hier aber ein sympathisches, kleines Spiel, welches immer wieder für eine kleine Runde gut ist.