RSPWND Gewinnspiel: Ultimative Gaming-Paket

Zusammen mit unseren Freunden von RSPWND gaming verlosen wir das ultimative Gamer-Komplettpaket im Wert von über 130€. Das Label für Gamer ist bekannt für absolut hochwertige Produkte, welche sich optisch auch in Streams, Videos oder im Real Life sehen lassen können. Das Komplettpaket für den glücklichen Gewinner beinhaltet:

Gamer T-Shirt

Gamer Hoodie

Gamer Snapback Cap

Gamer Band

Gamer Mauspad riesig

Gamer Trinkbecher

Über RSPWND

RSPWND ist euer Erkennungszeichen. Außenstehende sehen 6 Buchstaben – Gamer erkennen einen Gleichgesinnten! Wer als Gamer ein Modelabel oder einfach nur ein paar coole Klamotten sucht, ist bei uns genau richtig. Wir sind eure Nr. 1 Anlaufstelle für Gamer Mode ohne aufdringliche „boom headshot“ -Motive. Ein schicker und moderner Lifestyle für das coolste aller Hobbies: Gamen, Zocken, Videospielen! #zeigtdassihrgamerseid und lasst uns gemeinsam das Hobby in die Welt tragen!

Gewinnspiel-Teilnahme

Wenn du am Gewinnspiel teilnehmen und Teil der #rspwndarmy werden möchtest, sende uns einfach eine E-Mail mit dem Betreff „RSPWND“ an win@next-gamer.de und du landest automatisch im Los-Topf. Der Gewinner wird anschließend per E-Mail informiert.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg!

Teilnahmeschluss ist der 15. August 2017 um 23:59 Uhr. In der darauf folgenden Woche wird aus allen Einsendungen ein Gewinner ermittelt. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt und hat eine Woche Zeit, sich mit seiner Adresse bei uns zu melden. Sollte keine Rückmeldung erfolgen, wird ein neuer Gewinner ermittelt. Eine Barauszahlung ist nicht möglich, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.