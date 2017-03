Ritter der Next-Runde: Unsere Meinungen zur Nintendo Switch

Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Ritter der Next-Runde! Im Grunde genommen, handelt es sich hierbei um ein neues Special, bei dem wir Euch regelmäßig die verschiedenen Meinung der Redaktion zu aktuellen Themen präsentieren. Den Anfang dafür macht die Nintendo Switch deren Launch wohl an kaum einem Gamer vorbeigegangen sein wird. Im Folgenden teilen Christian, Danny, Domi und meine Wenigkeit unsere Meinungen unter anderem zu unserer Kaufentscheidung, der Konsole und ihrem Potenzial und zu Nintendo an sich.

Christian

Ich fühle mich seit jeher bei Sony-Konsolen zu Hause. Bei Geburtstagsfeiern habe ich immer mal an der NES meiner Cousine gespielt und mein Bruder hatte auch eine Nintendo 64. Weder dies, noch die Tatsache, dass meine Gattin einen 3DS besitzt und ich noch die erste Gameboy-Version damals gebraucht von meiner Tante bekommen habe, hat etwas daran geändert. An Kontakt und Erfahrungen mit Nintendo hat es mir also nie gemangelt. Nintendo hat somit eine Rolle in meiner Entwicklung gespielt. Nicht die Rolle, die Sony gespielt hat aber zumindest eine wichtige Nebenrolle. Noch vor der Xbox durfte ich mich zwischen PlayStation 2 und Nintendo entscheiden. Eine Entscheidung in der ich die für mich bessere Konsole gewählt habe. Eine Entscheidung, die es nur gab, weil es Nintendo gab. Ich bin froh, dass dies auch weiterhin der Fall ist. Ich freue mich über den Launch der Switch, die für mich als Haupt-Konsole nicht in Betracht kommt, aber für den Spielemarkt ungemein wichtig ist. Sie bringt Konkurrenz, Innovation, frischen Wind und Leben ins Gamer-Leben. Mich wundert es nicht, dass Sony zum Launch gratuliert hat und ich bin davon überzeugt, dass man diese Gratulation ernst meint. Die Switch ist anders als Xbox One und PlayStation 4. Ein wunderbares The Legend of Zelda: The Breath of the Wild verhindert nicht den Kauf eines Horizon: Zero Dawn. Natürlich darf man den Aufbau der Switch kritisieren. Man darf ja schließlich auch den Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika kritisieren. Jeder, der sich eine Switch kauft, weiß, dass er den Spagat aus Handheld und Konsole im endeffekt selbst trägt. Beim Kauf einer Konsole geht man immer Kompromisse ein. Eine PS4-Pro leistet nicht das, was ein Gamer-PC leistet. Aber alle aktuellen Konsolen und auch die Switch sind stärker als alles, was uns damals schon gut genug war. Totz Smarthones und PCs geht es Handhelds und Konsolen gut. Es geht ihnen gut, weil wir sie gut finden und viele finden auch die Nintendo Switch gut. Nun fehlen nur noch weitere Spiele und sie hat eine lange Existenz neben PlayStation 4 und Xbox One sicher.

Danny

Wie hältst du’s mit der Switch? Das ist wohl die Gretchenfrage, die sich jeder Gamer zur Zeit stellt. Wie man sich positioniert, hängt wahrscheinlich davon ab, was man vorher für Erwartungen hatte. Wer davon ausging, dass die Switch die neue Hardcoregamer-Konsole wird, der ist sicher enttäuscht, hat aber auch Nintendos Werbekampagne nicht verstanden. Diese bestand hauptsächlich darin, die Flexibilität der Switch anzupreisen. Und für Flexibilität muss man oftmals Performance opfern. Die Switch macht genau das, was sie soll: Sie bietet ein Spielerlebnis, das keine bisherige Spielekonsole bieten konnte. Fast jedes Spiel hat einen Koop-Modus oder Multiplayer. Ja, einen Koop-Modus! Auf anderen Konsolen ist dieser fast ausgestorben. Ich finde ihn jedoch perfekt. Nun

kann ich mit meiner Freundin zusammen spielen. Vorher hat uns das immer an unsere PC’s getrieben, aber von zusammenspielen, kann da ja nicht wirklich die Rede sein. Wir hätten genauso gut 200km voneinander entfernt sein können. Ja, die Hardware ist auch für meinen Geschmack etwas überteuert; wirkt bisher aber auch sehr hochwertig. Der Erfolg der Switch hängt nun von den Spielen ab. Fast alle sind sich einig: Das neue Zelda ist grandios. Außerdem denke ich, gerade Hardcoregamer, die Indiespiele lieben, werden noch jede Menge Spaß auf der Switch haben. Ich persönlich freue mich mehr auf ein Master Blaster Zero als auf ein Skyrim. Und damit liefert mir die Konsole genau das was ich will: Top- Nintendomarken, Indiespiele und lokalen Multiplayer.

Domi

Ich habe mir bewusst keine Switch gekauft. So, bevor ihr jetzt aufhört zu lesen, schenkt mir noch ein paar Zeilen eure Aufmerksamkeit. Als die Switch angekündigt wurde, hat mich das ganze Konzept komplett kalt gelassen. Dann durfte ich, in München auf dem Preview-Event von Nintendo, ausgiebig Hand anlegen und war wirklich begeistert. Trotzdem habe ich mich gegen einen Kauf zum Release entschieden. Und das liegt einfach daran, dass es in der heutigen Zeit immer wieder Negativ-Beispiele für große Releases gibt. Das passendste Beispiel ist in meinen Augen natürlich die Wii U, die ein riesiger Flop ist. Meine Entscheidung hat nichts mit Rebellion oder Hipstertum zu tun, sondern viel eher etwas mit Vorsicht. In ein paar Monaten wissen wir wie die Konsole sich schlägt, was sie kann und ob sich ein Kauf wirklich lohnt. Sollte das der Fall sein, dann werde auch ich mir noch einmal Gedanken über einen Kauf machen.

Daniel

Nintendo begleitet mein Leben schon seitdem ich mit 6 Jahren meinen ersten Gameboy bekommen habe. Es ist fraglich, ob ich ohne diese Firma jemals meine Leidenschaft für Videospiele gefunden hätte. Ziemlich lange war ich einer dieser berüchtigten Fanboys für das japanische Äquivalent von Disney. Erst nachdem ich ca. ein Jahr lang eine Wii besaß, kam mir mit der Xbox 360 die erste Konsole ohne Nintendo Logo ins Haus. Ich mag Nintendo sehr und viele ihrer Titel gehören für mich zu den besten Spielen aller Zeiten. Dennoch stand ein Kauf der Switch zum Launch für mich niemals zur Debatte. Woran liegt das? Naja wie ich bereits an anderer Stelle geschrieben habe, lohnt es sich einfach nur sehr selten eine Konsole zum Launch zu kaufen. Es gibt zu Beginn einfach viel zu wenige herausragende Spiele und die Konsole ist noch sehr teuer. Das Verhältnis von Spielspaß zu Kosten stimmt zumeist einfach nicht. Und tatsächlich muss ich sagen, dass die Switch hier noch sehr gut davon kommt. Zelda: Breath of the Wild genießt haufenweise perfekte Wertungen von Dutzenden renommierten Kritikern. Tatsächlich freue ich mich sehr darauf, mit dem neuen Zelda eine Runde zu drehen … auf meiner Wii U. Ja tatsächlich habe ich eine Wii U und stolze (Sarkasmus) 4 Spiele dafür. Ich bin prinzipiell kein Freund davon, eine Plattform nur für ein Spiel zu kaufen, aber wer sich für Breath of the Wild eine Switch kauft, soll meinen Segen haben. Dennoch wird hier für mich ein Problem klar: Der größte Titel der Konsole ist nicht Switch exklusiv. Gleiches lässt sich über Mario Kart 8 sagen. Erst im Sommer kommt mit Splatoon 2 ein großer, tatsächlicher Exklusivtitel für die Plattform. Meinen persönlichen Geschmack trifft Nintendo aber wahrscheinlich erst mit dem Release von Super Mario Odyssey gegen Ende des Jahres. Bis dahin hat Nintendo auch mehr als genug Zeit, um ein neues Metroid, F-Zero oder ein Star Fox mit normaler Steuerung anzukündigen. Auch ein neuer Smash Bros. Titel hat in der Vergangenheit oft einen Konsolenkauf für mich rechtfertigen können. Und da liegt Nintendo’s größte Stärke: Wahre Fans werden mit dem geschickten Einsatz der starken Franchises schnell zu Kunden. Wer weiß, vielleicht holt Nintendo auch mich mit dem richtigen Angebot und den richtigen Ankündigungen bald zurück ins Team Switch.