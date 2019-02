Riot: Civil Unrest – Demosimulator im Test

Riot: Civil Unrest habe ich nach den ersten Trailern flapsig als „Antifa-Simulator“ bezeichnet. Auch wenn es nur eine Hälfte des Spiels beschreibt, würde ich auch jetzt noch dieses Synonym verwenden. Der Entwickler Leonard Menchiari wollte möglichst vorurteilsfrei Konfliktsituationen zwischen Polizei und Demonstrationen darstellen. Bereits im Intro des Spiels fügt er allerdings hinzu, dass er sich trotzdem auf persönliche Erfahrungen bezieht. Wir können jetzt schon sagen, dass die Motivation hinter diesem Spiel deutlich lobenswerter ist als das Spiel an sich. Warum genau, verheimlichen wir euch natürlich nicht.

Rebellen gegen Imperium

Wenn ihr euch eine kohärente Geschichte erhofft, müssen wir euch direkt enttäuschen. Riot: Civil Unrest hat keinen aufbauenden Spannungsbogen oder eine zusammenhängende Geschichte. Vielmehr werden große Demonstrationen und die damit einhergehenden Ausschreitungen der Vergangenheit aufgegriffen und im Spiel nachgestellt. Der arabische Frühling, die NoTAV-Proteste in Italien oder Aufstände in Griechenland stellen einzelne Kampagnen dar, über die ihr in insgesamt 17 verschiedene Level kommt. Dabei liegt es an euch, ob ihr die Seite der Polizei oder der Demonstrierenden einnehmen wollt. Zwischen den Missionen tauchen dabei immer wieder Zitate auf, die sich auf humanitäre Werte berufen oder die aktuelle Gesellschaft kritisieren.

Schnell wird deutlich, dass die Intention hinter diesem Spiel absolut lobenswert ist. Nachdem in den USA Polizeigewalt gegenüber der schwarzen Bevölkerung als großes Problem ins Bewusstsein rückte und in Deutschland neue Polizeigesetze angepeilt werden, ist es gut und wichtig, so ein Thema auch im Videospiel zu behandeln. Das schafft Bewusstsein und ermöglicht Perspektivwechsel au einer sehr einfachen Ebene, die gemeinsam mit den eingeworfenen Inhalten und Hintergründen Denkprozesse anregen können. Das Problem bei Riot: Civil Unrest ist nur, dass der Spielspaß auf der Strecke bleibt und der größte Kampf nicht gegen die andere Seite stattfindet, sondern gegen die eigene Motivation.

Wie genau funktioniert das jetzt?

Das Problem des Spiels ist vor allem, dass es den Anspruch einer Simulation innehat. Egal, ob ihr jetzt Polizei oder Demonstrierende spielt, werdet ihr mit einer Masse an Möglichkeiten überhäuft, die euch einfach nur überfordert. Zwar sind Spiele, die ihre Mechaniken im Spielfluss erklären, eine tolle Sache, hier wäre ein Tutorial allerdings zwingend notwendig gewesen. Wenn es zum Beispiel darum geht, die Zelte eines Demonstrationscamps abzureißen oder sie vor der Polizei zu beschützen, wirkt alles, was ihr macht völlig willkürlich. Diverse Funktionen werden ausprobiert und keine wirkt so, als hätte sie irgendeinen Effekt. Mit großen Fragezeichen im Gesicht beobachtet ihr das hektische Gewusel auf dem Bildschirm. Ein Ticker in der Ecke informiert euch zwar über Dialoge in den Menschenmengen und konkrete Ereignisse, zuordnen könnt ihr sie allerdings nicht.

Jede Option wird mit kleinen Infotexten beschrieben, die allerdings ohne Kontext nur schwer zu interpretieren sind. Wann genau ihr angreift oder nur auf eure Gegenseite zulauft, wird nicht offensichtlich und plötzlich kriegt ihr eine Meldung, dass es die ersten Verletzten gibt oder die Stimmung sich aufheizt. In fast jeder Mission habe ich nach kürzester Zeit die komplette Übersicht verloren und die Lage ist eskaliert. Zumindest wurde mir das so beschrieben, der minimalistische Pixellook ist so grob gestaltet, dass sich optisch nicht ausmachen lässt, was gerade los ist. Dementsprechend schwer war es auch, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, da völlig unklar war, welche Handlungsalternativen welche Auswirkungen haben.

Ungewollte Eskalation

Auf einer Meta-Ebene könnte diese Unübersichtlichkeit natürlich Sinn machen. Schließlich geraten auch bei solchen Demonstrationen diverse Situationen außer Kontrolle, ohne dass man genau sagen könnte, was jetzt der Auslöser war. Wo ging etwas schief, wieso reagiert eine Seite jetzt so? Der genaue Ursprung der Gewaltspirale ist nur schwer auszumachen. Es ist allerdings anzuzweifeln, dass Riot: Civil Unrest das mit seinen Spielmechaniken ausdrücken will. Dafür sind die Optionen einfach zu vielfältig und divers. Wäre hier etwas mehr Übersichtlichkeit geboten oder der Einstieg bedeutend entspannter, so könnte man sicher kontrollierter an die Aufgaben gehen.

Was der Kontrolle allerdings auch einen Strich durch die Rechnung macht, ist die Steuerung eurer Einheiten. Anstatt auf der Playstation angeben zu können, wohin eure Truppen laufen sollen, wählt ihr eine bestimmte Gruppe und schickt sie mit dem Stick in eine Richtung. Bleiben wir beim Beispiel der abzureißenden Zelte, steuert ihr den Pulk also auf die Zelte zu. Es wird allerdings nicht klar, ob eure Truppe jetzt an der richtigen Stelle ist und gegen die Zelte vorgeht oder ob ihr sie nur ziellos in eine Richtung schickt. Komfortabler wäre es wohl, kurz auf die Zelte zu klicken, um eine Option zu haben. Das Management eurer Einheiten hätte so um einiges einfacher sein können. Aber auch hier wisst ihr selten, was eigentlich passiert.

Fazit

Riot: Civil Unrest kränkelt an vielen Stellen. Trotz der tollen Idee, einer lobenswerten Motivation hinter dem Spiel, ging die Umsetzung leider in die Hose. Es tut uns wirklich leid, einem Spiel, das gesellschaftlich so relevant sein könnte, so ein Urteil ausstellen zu müssen. Aber wir hatten einfach zu keiner Zeit Freude an diesem Machwerk. Die Steuerung ist unübersichtlich und gibt keinerlei Feedback, was passiert. Der Einstieg ist wie ein Sprung ins kalte Wasser voller Haifische. Die Pixeloptik ist so reduziert, dass es wirkt, als hättet ihr ähnliches schon tausend Mal auf dem Indie-Markt gesehen. Und die Soundkulisse ist durchsetzt von hektischen Sirenen und Ausrufen, die ihr einfach nicht zuordnen könnt. So wichtig es auch ist, sich mit Themen wie Polizeigewalt auseinanderzusetzen, gibt es sicherlich bessere Wege dafür als mit diesem Spiel.