RiME – Screenshots und Termin zum Puzzle-Abenteuer

RiME ist die gemeinsame Produktion von Grey Box, Six Foot und Tequila Works und hat bei seiner ersten Präsentation ordentlich Aufsehen erregt. Nun hat das Puzzle-Abenteuerspiel endlich einen Release-Termin spendiert bekommen. Die Welt von RiME dürft ihr ab dem 26. Mai erkunden.

In RiME nutzt ihr Licht, Klang, Perspektive und Zeit

Der 26. Mai ist folglich der Verkaufsstart für PlayStation 4, Xbox One und PC und wird für 34,99 Euro sowohl online als auch im Einzelhandel erhältlich sein. Allerdings wird der Titel auch zum gleichen Preis für Nintendos Switch erscheinen. Als Zeitpunkt mussten wir uns leider mit einem „kurz darauf“ begnügen. Bis zum 26. Mai haben wir nichtsdestotrotz sicher schon weitere Informationen.

In RiME schlüpft ihr in die Haut eines Jungen, der nach einem Schiffbruch schließlich auf einer geheimnisvollen Insel aufwacht. Dank geschicktem Einsatz von Licht, Klang, Perspektive und auch Zeit navigiert ihr euch dort durch die Rätsel der Insel. Die Welt ist dabei stark von der Mittelmeerküste inspiriert. Einen schönen Eindruck zum Spiel erhaltet ihr im Folgenden durch die 14 teils brandneuen Bilder, die wir für euch gesammelt haben.

Selbstverständlich halten wir euch bis zum Release weiterhin auf dem Laufenden. Wir sind allerdings daran interessiert zu wissen, wie ihr zu dem Spiel steht. Seit der ersten Ankündigung ist einiges an Wasser den Nil hinab geflossen. Freut ihr euch noch oder muss man euer Feuer erst erneut erfachen? Wir sind also gespannt, was ihr zu sagen habt.