RIFTANALYST Beta für League of Legends gestartet!

Über das Free-to-Play -MOBA-Game League of Legends muss man sicherlich nicht mehr viele Worte verlieren. Die Spielerzahlen und Statistiken sprechen für sich. Für viele hat sich das Spiel zu weitaus mehr als nur einem Hobby entwickelt. Es ist regelrecht zur Leidenschaft geworden.

Genau für diese Spieler gibt es nun ein neues Tool. RIFTANALYST vom spanischen Unternehmen Fluendo befindet sich noch in der Beta-Phase und soll eure Erfahrungen mit League of Legends bereichern.

RIFTANALYST als persönliche League of Legends Benchmark

Das Tool ist unter dem Strich dafür zuständig euer Verhalten im Kampf genau unter die Lupe zu nehmen. So könnt ihr anhand eurer Daten zum Beispiel Rückschlüsse auf die Stärken und Schwächen ziehen, die euch selbst entgangen sind. Im Detail erhaltet ihr somit Vorlagen für künftige Kampf-Strategien, die euer digitales Leben erleichtern können.



Die Registrierung zur Beta-Phase über obigen Link kann übrigens gleich mehrere Vorteile für euch haben. Erstens findet ihr heraus, wie die Voraussetzungen für eure bisherigen Erfolge waren. Nur so zieht ihr die richtigen Rückschlüsse auf euer zukünftiges Handeln. Zweitens erhaltet ihr in Ruhe genauen Einblick in die verschiedenen Maps.

Was haltet ihr von der Möglichkeit euer Spiel zu analysieren? Zu wissenschaftlich oder durchaus sinnvoll? Wollt ihr eure Fehler oder Stärken vielleicht gar nicht vor Augen geführt bekommen? Wir freuen uns auf eure Meinungen.