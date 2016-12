Silence – Die Schönheit des Schweigens

Silence! Ein Spiel passend zur ruhigen Weihnachtszeit? Fern von Bodycount, Killstreak, Deathmatch, Blut und Härte? Ein Machwerk mit Herz und Seele, jedoch frei von Kitsch? Gibt es sowas überhaupt noch? Die klare Antwort ist JA! Es kommt sogar aus Deutschland! Glaubt ihr nicht? Ist aber so!

Wisst ihr noch wie es war? Was ich meine? Naja wisst ihr noch wie es war Kind zu sein? Sich jedes Jahr aufs neue zur Weihnachtszeit über die Filme im Fernsehen zu freuen, auch wenn ihr sie gefühlte 1000 mal gesehen habt? Wenn es in der Wohnung nach Plätzchen geduftet hat, es draußen kalt war, ihr in eurem Zimmer gespielt habt und das Kribbeln im Bauch am Weihnachtsabend immer heftiger wurde? Gutes Essen, die Familie zusammen und natürlich DAS Weihnachtsgeschenk, dass man sich Wochen oder gar Monate gewünscht hatte. Jetzt frage ich euch, wann sind wir zu Arschlöchern geworden? Warum ich diese provokante Frage stelle? Nun ab einem gewissen Alter mutiert man wohl wirklich unweigerlich zu einem Kotzbrocken, dass fällt mir sehr oft bei der heutigen Jugend auf, aber auch bei mir selbst, war das über lange Zeit der Fall. Zumindest wenn man mal selbstkritisch an seine Jugend denkt! :)

Irgendwann gehts nicht mehr um die besondere Zeit, sondern nur noch darum ob das neue Smartphone unter dem Weihnachtsbaum liegt, oder die neue Konsole, wieviel Geld die Omas springen ließen und das der Gabentisch möglichst zusammenbricht. Ja ganz traurige Naturen definieren Weihnachten mit „ey da kommt das neue Call of Duty Alta“. Gut es wird uns ja auch nicht einfach gemacht oder? Schon im September erschlagen uns die Weihnachtsnikoläuse im Supermarkt, permanente und penetrante Werbung in TV, Radio und Internet hämmert einem täglich in den Kopf, was man zu kaufen hat! Nein es ist kein Wunder, dass für viele Weihnachten nichts mehr bedeutet außer „Kauf und sack ein was du kannst“.

Ab einem gewissen Alter, spätestens dann wenn man selbst Kinder hat, fängt man an darüber nachzudenken, wann man eben zu so einem A***** geworden ist. Wenn man Tag für Tag zur Arbeit muss, das Leben an einem vorbeihetzt und man sich sagt „Was? Schon wieder Weihnachten, war das nicht erst?“. Ab diesem Moment beginnt man zu begreifen, das Weihnachten nicht ein Fest ist um einen Götzen oder dessen Geburt zu feiern, dass es kein Fest ist, um Leute mit Geschenken zu überschütten, sondern einfach ein paar Tage Ruhe. Kein Stress, kein Hetzen, kein „du musst ob du willst oder nicht“! Was das mit Silence zu tun hat? Nun weil dieses Game bei mir zur Gattung „Spiel ich zu Weihnachten in aller Ruhe zählt“.

Zu dieser ruhigen Zeit brauche ich was fürs Herz, keinen Kriegs-Shooter, oder einen muskulösen Farbigen der ohne mit der Wimper zu zucken täglich 200 Mafiosi brutal abschlachtet. Sondern etwas für die Seele, etwas menschliches, etwas das mich die Tage genießen lässt! Spiele vom Charakter eines Silence oder The Last Guardian, dieses EINE Spiel das man jederzeit spielen könnte, aber sich vornimmt zu warten!

Eben also dieses Silence sollte es werden, doch halt, wie wäre es, dass Adventure eher zu spielen, um es euch ans Herz zu legen? Um dem deutschen Entwickler unter die Arme zu greifen? Um euch zu zeigen, das jenseits der teilweise seelenlosen Blockbuster, auch noch etwas anderes ist, das es wert ist gespielt zu werden? Tja nun hab ich mein „Weihnachtsgame“ für euch verschossen, also ab und gefälligst lesen! :)

Ernste Geschichte oder pupsende Einhörner? Die Story!

Ihr kennt sicher den Spruch „Im Krieg gibt es keine Gewinner, nur Verlierer“! Doch in Wirklichkeit sieht es doch etwas anders aus! Denn jene die immer verlieren, sind nicht die Soldaten mit den Waffen in den Händen, nicht die Generäle in ihren sicheren Bunkern, nicht die Politiker die bei jeder Katastrophe „wör schaffen dös“ brabbeln und auch nicht die unzähligen jungen Kerle, die mit Iphone 6 und Markenklamotten im Asylbus posieren.

Nein es sind die kleinen Kinder, jene die ohne Eltern das Grauen des Krieges überstehen müssen, derer sich keiner annimmt. Die junge Reini und ihr älterer Bruder Noha, gehören genau zu dieser Gruppe. Ihre Eltern haben sie in den Wirren des Krieges längst verloren und wohnen in einem Waisenhaus. Gerade als Reini mit ihren Freunden einen Schneemann bauen will, brüllen die Alarmsirenen los und ihr Bruder flüchtet mit ihr in den nahegelegenen Bunker. Ein feindlicher Bomberangriff steht bevor! Noha muss mit ansehen wie die kleinen Kinder vor dem Bunker zerissen werden und Reini kann vor Angst kaum atmen.

Da hilft nur eins, die Geschichte von Silence, der Märchenwelt, die einst Noha besuchte als er im Koma lag. Die formwandelnde Raupe Spot, der traurige Clown Sadwick oder Shana das Orakel, sind Figuren die Reini immer zur Ruhe kommen lassen. Doch als eine Bombe den Bunker trifft, wird alles schwarz. Noah wacht auf, klettert aus dem Bunker und steht plötzlich in einer zauberhaften Welt, in seinem Silence! Bunter und märchenhafter als je zuvor, aber auch mit grässlichen Monstern die etwas zu suchen scheinen und jeden gnadenlos auslöschen.

Reini ist verschwunden und Noah ist klar, dass er Silence verlassen sollte, dass er aufwachen muss sonst stirbt sein alter Ego in der wahren Welt. Auf seiner Suche trifft er auf Rebellen, die davon berichten, wie eine falsche Königin die Macht über das Land übernommen hat, dass sie aufgehalten werden muss, da sie die Monster schickt. Um mit Reini zurück in seine Welt zu kommen, muss er diese Königin finden und ihren Spiegel zerbrechen.

Das klingt märchenhaft? Das ist es auch! Silence erzählt eine wunderschöne, sanfte, spannende und auch witzige Geschichte über ungleiche Charaktere mit dem selben Ziel. Dabei gibt es versteckt auch immer wieder recht bissigen Humor, den wohl eher die älteren unter uns verstehen. Stichwort: Pilze lecken! :)

Zusammen mit der wunderschönen Grafik, ensteht ein eigenes kleines Universum, in dem alles seinen eigenen Charakter hat, ob es nun die Figuren selbst oder die Umwelt ist. Vieles kennt man aus anderen Fantasy-Spielen und trotzdem wirkt es frisch und eigenständig. Hinter dem Spiel steckt dennoch eine ernste Message, gepaart mit bissigen Dialogen, viel Wortwitz und Ansätzen, die sich so manch großer Entwickler nie getraut hat.

Also alles Friede, Freude, Eierkuchen? Leider nicht! So schön alles anfangs erzählt wird, so vielschichtig die Story aufgebaut wird, so sehr verpufft es im letzten Drittel. Außer zu Noah und Reini, kann man zu kaum einem Charakter eine große Bindung aufbauen. Wie das? Nun ein guter Freund sagte eins, eine Fantasy-Welt und deren Charaktere brauchen Zeit. Genau das ist es, was Silence nicht hat, bzw. euch nicht gibt! In 4 bis 5 Stunden ist das Spiel erlebt, in so kurzer Zeit kann man einfach mit den Figuren nichts anfangen!

Ihr trefft die Rebellen, sucht einige von ihnen, kaum habt ihr sie gefunden, gehts auch schon in den Endspurt. Obwohl das Finale emotional und traumhaft ist, so verpufft die Wirkung und die Konsequenzen einfach zu sehr, weil man sich fragt „war das alles, was ist mit den anderen, wie..was..wo…warum????“.

Es fühlt sich so an, als habe Deadalic keine Zeit und kein Geld mehr gehabt um die Vision von Silence so umzusetzen, wie man das geplant und erdacht hatte! Sehr schade, denn so verliert das traumhafte Universum, trotz der tollen Inszenierung an Tiefgang.

Malen nach Zahlen oder traumhafte Kunst? Die Grafik!

Ich gebe zu, selten habe ich eine so schöne Welt gesehen, wie sie Deadalic mit Silcence präsentiert! Euch erwartet ein Mix aus den schönsten, handgemalten Hintergründen seit Jahren, liebevoll animierten 3D-Charakteren und außergewöhnlichen Lichteffekten. Wenn sich dem Gamer ein Hintergrund bietet, der einem Gemälde gleicht, sich plötzlich Vogelschwärme erheben, Wasserfälle rauschend herabstürzen und Sonnenstrahlen durch die Wolken brechen, kommt man als Mensch mit Herz und Seele einfach ins Schwärmen!

Auch wenn die Charaktere von ihrer Mimik sicher nicht auf Top Motion-Cap Niveau sind, vermitteln sie die Gefühle und Dialoge mehr als glaubwürdig! Ich habe schon genug Games erlebt, die von größere Entwicklern stammten, bei denen die Figuren wirkten, als haben sie kollektiv einen Schlaganfall erlitten! Warum sich da niemand aufgeregt hat? Nun wahrscheinlich weil man hier den Ballermann auspacken konnte?! Wer achtet schon auf Details wenn die Wumme groß genug ist oder?!

Das Design der Welt und seiner Figuren, könnte direkt aus einem Märchenbuch stammen, bleibt jedoch jederzeit eigenständig. Wenn die kleine Reini selbstbewusst durch die Gegend stapft, ihr Schaal dabei hin und her flattert, oder euch die Raupe Spot mehr als einmal, völlig bekifft anschaut, hat dies seinen ganz eigenen Charme! Details findet ihr an jeder Ecke, egal ob im Hintergrund oder wenn ihr mit eurem Charakter einen Bereich absucht, um ein Rätsel zu lösen. Hier haben sich die Deadalic Jungs und Mädels mit Herz und Seele ins Design gehängt, dass merkt man und das fühlt man.

Dabei fällt neben dem speziellen Design der Figuren auch die Abwechslung auf, die euch geboten wird. Ein riesiger Drache der laut schnarchend auf einer eisigen Bergspitze schläft, heiße Lavagruben, malerische Wälder oder die ruhige, in Mondlicht getauchte See. Speziell am Ende, wenn ihr durch fantastisch gezeichnete Wolken fliegt, stetig auf einen gigatnischen Mond zu, der tief über dem Ozean hängt, muss man verdammt abgebrüht sein um hier nicht zu sagen „wie wunderschön“!

Für ein Spiel dieser Art, macht die Grafik nichts falsch, folgt ihrem eigenen Stil und begeistert in zahlreichen Momenten! Punkt! Aus! Mehr gibts nicht zu sagen! Naja..außer vielleicht: „Der Preis für die bekiffteste Raupe aller Zeiten geht an Spot!“ :)

Nur eine heiße Erotik-Darstellerin oder hat Silence auch ungeschminkt etwas zu bieten?? Auf zum Gameplay!

Wer den Vorgänger zu Silence kennt, der weis, hier erwartet dich ein typisches Point&Click Adventure, mit bissigen Dialogen und knackigen Rätseln! Ist das also auch beim neuen Ableger der Fall? Beantworten wir diese Frage mit einem eindeutigen JANEIN! Nach wie vor bewegt ihr euch durch die einzelnen, begrenzten Level-Abschnitte, müsst die zahlreichen Rätsel lösen und weiter als zu einem zweiten Bereich, den man unter Umständen zum Lösen einer Aufgabe braucht, geht es nicht. Neu ist, dass ihr euch dabei frei bewegen könnt, auch ohne Hinweise oder Gegenstände anzuklicken!

Das klingt etwas simpel, ist es defintiv auch, gehört aber zu dieser Gattung Spiel. Zudem könnt ihr euch sicher sein, wisst ihr einmal nicht weiter, werdet ihr defintiv in diesem Level die Lösung finden, ohne planlos von Bereich zu Bereich irren zu müssen. Als nette Auflockerung kommt es ab und an vor, dass ihr abwechselnd zwei Charaktere steuert! Zum Beispiel kann man Noah´s Weg erst dann fortsetzen, wenn die kleine Reini in ihrem Abschnitt einen Schalter betätigt hat oder etwas reparieren konnte, doch ohne die Hilfe des großen Bruders von Oben, der das Werkzeug finden muss, geht es nicht. Teilweise kann man mit der Hilfe von Botenvogel Horus stetig zwischen den Figuren hin- und herspringen! Nicht immer sinnvoll, nicht immer führt das zum Ziel, aber es gaukelt einem etwas spielerische Freiheit vor.

Mit den Worten von Mr. Spock: Ist das sonst nichts mehr? Nun nicht viel! In Silence geht es darum immer wieder kleine Rätsel zu lösen und den Dialogen zu lauschen, die teilweise sehr bissig und sarkastisch sind, zudem urkomisch mit viel schwarzen Humor. In diesen gibt man euch immer wieder die Möglichkeit, verschiedene Antworten zu wählen. Was dabei aber besonders enttäuschend ausfällt, es hat so gut wie keine Konsequenz, ja teilweise kann man auswählen was man will, der Dialog verändert sich kein Stück.

Dies ist schon eine schwache Kür, denn es hätte den Wiederspielwert deutlich erhöht, so manche Situation völlig anders zu gestalten. Sicher gaukelt einem z.b. The Walking Dead von Telltale sowas auch vor, aber hier reagieren die Figuren wenigstens etwas anders. Wozu also z.b. Ja oder Nein, „ich mag dich“ oder „leck mich“ auswählen, wenn die Figur exact das Gleiche sagt?

Mögen die Ideen teilweise wirklich gekonnt in Szene gesetzt sein, wenn ihr z.b. mit den elektrisch geladenen Tentakeln einer Bienenkönigin versucht das Herz eures Mitstreiters wieder zum schlagen zu bringen, so vergleichsweise lasch sind die Rätsel. Wer nur annähernd schon einmal ein Spiel dieser Sorte in Händen hatte, weis meist automatisch was zu tun ist, kaum ein Rätsel beschäftigt einen länger oder ist mit Anspruch verbunden. Dazu versuchte Deadalic auch ungeduldige Naturen zu locken, indem man die Rätsel alle per Knopfdruck lösen kann oder einem förmlich jeder Hinweis ins Gesicht geschlagen wird, auf das man bloß nicht ein wenig Zeit im Spiel verbringt. Man zielt hier wohl auf jüngere Spieler, die recht schnell die Flinte ins Korn werfen, wenn etwas Simples ihren Geist übersteigt.

Wer sich aber beherrschen kann und die Lösung selbst findet, der freut sich darüber, noch nicht ganz so debil im Schädel zu sein und wird mit witzigen Dialogsequenzen belohnt. Überhaupt kommt es sehr stark auf Dialoge an! Ich rate euch wirklich, versucht mit allem und jedem zu interagieren, egal ob ihr mit Reini, Noah oder Spot unterwegs seit, es lohnt sich. Nicht nur aberwitzige Dialoge erwarten euch, auch urkomische Situationen die garantiert für einen Lacher, oder zumindest einen Schmunzler sorgen.

Der heimliche Held von Silence ist die kleine Raupe Spot! Der kleine Kerl blickt euch zwar völlig bekifft an, hat gelegentlich so gar keine Lust was zu tun weil er Angst hat, aber ohne ihn wärt ihr verloren. Der hat es wahrlich faustdick hinter den Ohren! Zahlreiche Rätsel basieren darauf, das Spot seine Form ändern kann oder Spezialkräfte erhält, ohne die es nicht weiter gehen würde. Wenn man es so sieht, ist Spot der Mann….pardon die Raupe fürs Grobe! Da wird er schon mal als Rollo fürs Fenster missbraucht, saugt sich mit Wasser voll um einen Brand zu löschen, segelt als Ballon durch die Gegend oder Spuckt Lava auf Steine die zuviel reden! :)

Im Bereich Story habe ich es ja schon angeschnitten, so witzig, intelligent und charmant das Gameplay ist, es gibt eine bittere Pille, welche ihr schlucken müsst. Das ist die Spielzeit, kaum seit ihr im Game richtig drin, schon ist fast alles wieder vorbei! Das frustiert massiv! Wozu sollte man den alten Janus befreien, wozu die Rebellen finden, wozu das Orakel besuchen? Wenn man sie danach sowieso nie wieder sieht? Wozu wird einem die riesige, wunderschöne Stadt mit dem Namen Kalimar präsentiert, wenn ihr kaum etwas von dieser seht, zwei Abschnitte auf dem Weg zum Hafen passiert und das wars? Enttäuschend!

Dazu macht euch die Technik ab und an einen Strich durch die Rechnung, denn manchmal kommt es vor, dass Figuren stecken bleiben, sich nicht mehr bewegen und ihr ein mühsam gelöstes Rätsel nochmals angehen müsst. Wobei man bei dem Anspruch der Rätsel wiederum auch nicht von mühsam reden darf!

Das Gameplay kann also durchaus überzeugen, macht Spaß, sorgt für zahlreiche Lacher und ist in Kombination mit der wunderschönen Grafik passend in Szene gesetzt. Wären die Rätsel nur nicht so simpel und die Handlung nicht so kurz!

Heavy Metal in der Blechdose oder Konzertsaal? Was macht der Sound?

So gut Grafik und Gameplay auch sind, oftmals patzen die Entwickler beim Thema Sound massiv. Nicht selten kommt es einem vor, als wären die Dialoge in einer Sprecherkabine für einen rumänischen Wild West Porno gesprochen worden und die Musik hätte so auch von einem Wochenmarkt in Indien stammen können.

Doch Deadalic gibt sich keine Blöße! Im Gegenteil! Beim Thema Dialoge, Musik und Stimmung macht man alles richtig. Das fängt beim tollen Soundtrack an, der einem musikalisch oftmals Gänsehaut zaubert und von heiter bist melancholisch alles kann! Bei der Sprachausgabe? Auch hier bekommen die Jungs von mir ein „Vorbildlich“ an die Brust gesteckt, naja sollte man sich jemals persönlich treffen! Ich nehm auch kleine Nadeln, versprochen! :)

Alle deutschen Sprecher machen einen durchweg guten Job, glaubwürdig, proffessionell, sympathisch und nie neben der Spur. Egal welchen Charakter ihr trefft, Stimme und Betonung passen! Natürlich habt ihr auch die Wahl, auf englische Sprachausgabe umzuschalten, die ebenfalls gelungen klingt, aber das erste mal in meiner Zeit als Zocker, würde ich der deutschen den Vorrang geben, es passt alles einfach einen Tick besser!

Hier gibts was auf die Ohren und das im absolut positiven Sinne, schön das sich Entwickler noch mühe geben, deutschen Gamern ein solches Erlebnis zu bieten!

Ja was denn nu? DAS FAZIT

Wie oft waren wir schon im virtuellen Krieg, auf fremden Planeten oder hetzten durch den Dschungel? Wie oft haben wir schon ganze Städte in Schutt in Asche gelegt, wie oft sind wir schon mit hochgelobten AAA-Blockbustern bombardiert worden? Tja und wie oft haben wir uns schon gewundert, warum viele Games so toll aussehen, aber so seelenlos wirken, so steril, so emotionslos! Das kann euch bei Silence nicht passieren, denn hier setzt man bewusst auf Emotionen, auf Stimmungen, auf Humor und packt eine große Portion Oldschool-Gameplay hinein!

Ja und das alles auch noch von Entwicklern aus Deutschland, die beweisen, dass auch wir sowas können. Es muss nicht immer überzogener Nippon-Trash mit posierenden, überblendeten Figuren sein! Es muss nicht immer harte Gewalt und übertriebene Coolness sein! Nein es geht auch anders! Das macht mich etwas stolz zu wissen, dass wir uns nicht verstecken müssen, wenn es um Grafik, Charaktere und Soundtrack geht.

Den Jungs und Mädels von Deadalic geht es nicht gut und sie kämpfen ums Überleben, ich finde wir sollten solche Menschen mit solchen Fähigkeiten unterstützen! Wir sollten stolz darauf sein und mit Freude Games wie Silence spielen. Muss es denn immer der US-Marine mit M16 sein, der bösen Turbanträgern Garanten in den Allerwertesten steckt? Verkümmert unsere Phantasie und Emotion als Gamer hier nicht völlig?!

Ja die Rätsel sind zu leicht, das Spiel viel zu kurz und zu den meisten Charakteren, kann man leider kaum eine Beziehung aufbauen, dass geht in rund 4 oder 5 Stunden nicht. Aber vergessen wir auch nicht, das die Kürze wohl mangelnder Zeit und mangelndem Geld geschuldet war, denn man erkennt deutlich, Deadalic hatte noch mehr vor, konnte/durfte aber nicht. Trotz der Schwächen erwartet euch ein traumhaftes, liebevolles und emotionales Game, das perfekt für die ruhigen Tage geeignet ist und sowohl für jüngere Gamer als auch alte Brocken wie mich gemacht wurde. Das allein ist schon eine Kunst! Und sagt mir nicht, ihr müsst nicht auch lachen, wenn die kleine Reini an Drogenpilzen schleckt und diebischen Spaß dabei hat! Also wenn ihr Weihnachten PSN– oder Live-Guthaben bekommt, investiert sie für etwas Sinnvolles. 30 Euro sind zwar für die gebotene Spielzeit recht happig, aber dennoch lohnt es sich! Also ab nach Silence und Pilze lecken, oder was ihr sonst noch so lecken wollt! :)

Positiv

traumhafte Hintergründe

tolle Hauptcharatere

witzige, clevere Dialoge

schwarzer Humor

tolles Design

wundervoller Soundtrack

Spot die Raupe mit dem Kifferblick

Negativ

Rätsel viel zu leicht

Spieldauer viel zu kurz

gelegentlich technische Schwächen

Charaktere werden zu oberflächlich behandelt

viel weniger Dialoge als im Vorgänger

Wertung: 8/10