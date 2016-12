Respekt vor Rivale PES

Nachdem Pro Evolution Soccer-Entwickler Jon Murphy in einem Interview auf Eurogamer.net aussagte, dass FIFA zu unrecht als das beste Fußballspiel bezeichnet wird.

„Wir waren ihnen bei der Qualität immer einen Schritt voraus, aber wir haben sie nie in den Verkäufen übertroffen,“ sagte Jon Murphy im Interview.

Murphy behauptet in seinem Interview auch, dass sich Fifa an den neuesten Innovationen von Pro Evolution Soccer bedient, für die das Konami-Team nicht genügend Anerkennung bekommt. Er will Fifa aber damit keineswegs als schlechtes Spiel darstellen.

„Die Leute sollten dabei nicht vergessen wie Fifa überhaupt diesen Punkt erreicht hat, an dem sie jetzt stehen. Man muss ihnen schon Anerkennung dafür zollen, dass sie so weit gekommen sind und wie man sieht, ist es ein Produkt mit jeder Menge toller Ideen, von denen wir alle noch lernen können. Dabei sollten wir aber nicht vergessen, dass Pro Evolution Soccer das Genre innoviert hat und sie es nur kopiert haben. “

In einem weiteren Interview auf Eurogamer.net zollte Fifa 13 Entwickler Nick Channon Pro Evolution Soccer den gebührenden Respekt.

„Wir wissen genau, dass sie jedes Jahr ein besseres Spiel entwickeln wollen und das ist genau das, was uns voranbringt und antreibt. Wir haben Glück mit Konami einen Herausforderer zu haben. Das motiviert, denn man kann nicht gewinnen ohne einen Gegner zu haben,“ so Channon.

Matt Bilbey, EA Sports Fußball-Leiter stimmte Channon zu. Er fügte noch hinzu, dass Jon Murphy ein enormer Gewinn für das Team von Konami ist. Er hofft, dass das Team zu schätzen weiß, was Murphy für die Marke PES getan hat.

Fifa 13 wird Ende September und Pro Evolution Soccer 13 Anfang Oktober erscheinen. Dann wird klar sein, wer das Rennen unter den beiden Fußballspielen macht.

Wie sieht es bei euch aus? Welches Spiel werdet ihr euch kaufen? Bevorzugt ihr Pro Evolution Soccer oder doch Fifa? Teilt es uns in den Kommentaren mit.