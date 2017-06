Resident Evil – Vietnamesische Klinik klaut Umbrella-Logo

Falls ihr euch mal im Urlaub in Vietnam befindet und dort zufällig das Logo der Umbrella Coorpotation findet, dann müsst ihr euch nicht gleich Sorgen um eine bevorstehende Zombie-Apokalypse machen. Wie unsere Kollegen von VG247 via NeoGAF herausgefunden haben, gibt es eine vietnamesische Hautklinik, die das Logo der aus Resident Evil bekannten Umbrella Corp. benutzt.

Resident Evil mitten in Vietnam?

Darf man sich das also so vorstellen? Die Klinik löst eure Hautprobleme, indem sie euch in ein Zombie verwandelt? Denn Zombies sind schließlich tot und müssen sich um Hautpflege keine Gedanken mehr machen. Auf der Website wird auch mit „neuester Technologie aus Korea, den USA und Europa“ geworben. Das T-Virus?

Nein, mit einer Zombie-Apokalypse hat das ganze nichts zu tun. Die Erklärung ist sogar denkbar einfach. Auf der Facebook-Seite der Klinik wird erklärt wie es dazu gekommen ist.

„Liebe Patienten und Partner des Medcare Skin Centres und alle anderen Interessierten. In den letzten Tagen haben wir Feedback erhalten, dass unser Logo dem des fiktiven Unternehmens Umbrella Corporation aus dem Film und Videospiel Resident Evil entspricht. Wir sind überrascht über das Feedback. Uns tut die Situation sehr Leid und wir arbeiten intern an einer schnellen Lösung. Unser Team ist spezialisiert auf die Behandlung von Hautproblemen und nicht auf das Erstellen von Logos, dafür haben wir eine externe Firma beauftragt. Wir verstehen die Dringlichkeit dieser Situation. Es war in jedem Fall nicht unsere Absicht, eine Urheberrechtsverletzung zu begehen.“

Ist es wirklich nur ein dummer Zufall? Oder sind die Jungs und Mädels auch noch verdammt gute Lügner?