Resident Evil: Vendetta – Neuer Trailer mit alten Bekannten

Capcom nutzt den momentanen Hype um Resident Evil 7 voll aus und präsentiert heute einen neuen Trailer zu Resident Evil: Vendetta. Der Film soll im Mai 2017 in den japanischen Kinos anlaufen und dann später im Sommer auch in den USA. Bei Vendetta handelt es sich bereits um den dritten CGI-Film aus dem Kult-Universum und ist zwischen dem sechsten und dem siebten Teil der Spielereihe angesiedelt. Besagten Trailer gibt’s am Ende des Beitrags!

Wiedersehen macht Freude

Im Film werden Chris Redfield und Leon S. Kennedy die Hauptrollen übernehmen. Als große Überraschung gilt auch die Rückkehr von Rebecca Chambers. Diese war zuletzt in Resident Evil 0 zu sehen. Leider ist noch nicht bekannt, ob der Film wirklich an den siebten Teil anknüpfen wird. Wir hoffen es auf alle Fälle. Wer sich auf den neuen Film vorbereiten will, kann sich auch Degeneration und Damnation anschauen, das sind die anderen beiden Filme aus dem Resi-Universum.

Sobald es einen europäischen Release-Termin gibt, geben wir euch natürlich bescheid.