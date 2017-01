Resident Evil 7 – Releasetermine der DLCs bekannt

Wahrscheinlich seid ihr noch mitten drin im Horror von Resident Evil 7. Neben horrenden Kosten für Taschentücher, Toilettenpapier und neue Unterhosen bietet euch Resident Evil 7 natürlich auch die Möglichkeit euer Geld sinnvoller in DLCs zu investieren. Die DLCs erscheinen in einer Art Videosammlungs-Konzept. Dabei hat jeder DLC mehrere Modi mit jeweils unterschiedlichen Inhalten.

Die erste Episode Banned Footage Vol. 1 erscheint am 31. Januar für die PlayStation 4. Also nicht mehr lange hin. Enthalten sind die Missionen Bedroom und Nightmare, sowie der Modus Ethan Must Die. Dabei müsst ihr aus einem abgeschlossenen Raum entkommen und gegen eine Horde Gegner kämpfen. Der neue Modus soll einen besonders hohen Schwierigkeitsgrad bieten, aber separat von der Story laufen. Dieser erste DLC ist für 9,99 € zu haben.

Banned Footage Vol. 2 erscheint am 14. Februar für Resident Evil 7 und wird voraussichtlich 14,99 € kosten. Enthalten sind die Missionen Dauthers, Jack’s 55th Birthday, sowie 21. Dabei erfahrt ihr etwas über die Bakers vor der Story von Resident Evil 7, müsst Jack an seinem Geburtstag vollstopfen und nehmt an einem tödlichen Spiel teil.

Übrigens erhalten PlayStation 4 Spieler vorab Zugriff auf alle DLCs.