Resident Evil 7: Rückkehr eines Hauptcharakters im DLC bestätigt

Wer Resident Evil 7 bereits durchgespielt hat, weiß bereits über den Not A Hero DLC Bescheid und weiß ebenso, dass ein wichtiger Charakter darin seine Rückkehr feiert. Für alle anderen sei an dieser Stelle dagegen eine Warnung ausgesprochen.

Diese News enthält einen SPOILER für das Ende von Resident Evil 7. Weiterlesen auf eigene Gefahr!

Identität des Serienveteranen bestätigt

Noch da? Gut. Am Ende des Spiels seht Ihr euch dem Endboss hilflos gegenüber, bis euch jemand eine besondere Waffe namens Albert-01 gibt. Das bringt die Wendung im Kampf, denn die Waffe ist speziell zum Einsatz gegen die Biowaffe Eveline gemacht. Momente später trefft Ihr dann euren Unterstützer – Niemanden geringeres als Serienveteran Chris Redfield. Besser gesagt ein Charakter der sich Redfield nennt. Da der Charakter deutlich anders aussieht, als in den vorangegangen Titeln und scheinbar einem Team namens Umbrella Coorporation angehört, sind Zweifel an Redfield’s Identität berechtigt. Auch wie Teil 7 mit dem Rest der Serie in Verbindung steht, ist nicht unbedingt klar. Diesen Zweifeln hat Capcom mit dem folgenden Tweet mittlerweile ein Ende versetzt:

Chris Redfield returns in the free “Not A Hero” DLC for #RE7 this Spring. Who or what is he chasing? Find out soon in this separate story. pic.twitter.com/vYQhSkfyVT — Resident Evil (@RE_Games) 24. Februar 2017

Gratis DLC „Not A Hero“ kommt im Frühling

Wir werden also definitiv Chris Redfield spielen und obendrein eine seperate Geschichte zu den Geschehnissen des Hauptspiels sehen. Doch was wir in dieser Story machen, ist noch nicht bekannt. Der DLC könnte vielleicht aufdecken, welche Rolle die neue Umbrella Coorperation hat und wie Chris mit Ihnen zusammenhängt. Damit wäre auch eine Aufklärung über den Zusammenhang von Teil 7 zum Rest der Serie möglich. Auch der Verbleib von Baker Familienmitglied Lucas ist nach dem Ende der Hauptstory noch offen.

Ähnlich unklar wie der Inhalt des DLC’s ist aktuell auch noch das Erscheinungsdatum. Mehr als „Frühling“ ist hier noch nicht bekannt. Der Preis dagegen ist nicht nur bekannt, sondern auch noch äußerst erfreulich: Der DLC ist gratis.

Bei weiteren Neueigkeiten halten wir Euch natürlich auf dem Laufenden.