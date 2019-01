Resident Evil 2 – Screenshots zu den Extra-Modi „The 4th Survivor“ und „The Tofu Survivor“ veröffentlicht

Schon länger ist bekannt, dass die beiden Extra-Modi „The 4th Survivor“ und „The Tofu Survivor“ ihren Weg auch ins Remake von „Resident Evil 2“ finden werden. Nun hat Capcom erste Screenshots veröffentlicht.

Publisher Capcom hat die ersten Screenshots zu den beiden freischaltbaren Extra-Modi „The 4th Survivor“ und „The Tofu Survivor“ im „Resident Evil 2“ Remake veröffentlicht. Im Original „Resident Evil 2“ von 1998 konnten Spieler die zusätzlichen Mini-Spiele „The 4th Survivor“ und „The Tofu Survivor“ freischalten, indem einige Kriterien beim Durchspielen erfüllt wurden.

Unlockable bonus modes make their return in Resident Evil 2 with The 4th Survivor and The Tofu Survivor, included with #RE2 at launch on January 25! pic.twitter.com/NR75CQlECX

Survive Raccoon City as the Grim Reaper and… a block of tofu?

The Grim Reaper is back in 4th Survivor, a canon #RE2 minigame that will be unlockable after beating the game!

Then there's Tofu… oh boy, this is going to be SO good. 😂 pic.twitter.com/cllEsCAwpq

— Kat (@ImKatastrophe) January 14, 2019