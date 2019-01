Resident Evil 2 – Demo für PS4, Xbox One und PC angekündigt

Publisher Capcom hat eine Demo für das kommende Survival-Horror-Spiel „Resident Evil 2“ angekündigt. Diese wird zeitgleich auf allen Plattformen veröffentlicht und erlaubt es euch Raccoon City für 30 Minuten zu erkunden. Einen Trailer zur speziellen Demo-Version findet ihr unterhalb des Artikels.

Wie Capcom bekannt gegeben hat, wird man bereits in dieser Woche die sogenannte „1-Shot-Demo“ zum kommenden „Resident Evil 2“ veröffentlichen. Vom 11. bis zum 31. Januar 2019 wird man die Demo für Playstation 4, Xbox One und den PC herunterladen und spielen können.

Sobald ihr die spezielle „1-Shot-Demo“ startet, beginnt ein 30 Minuten-Timer herunter zu zählen. Genau so viel Zeit erhaltet ihr die Schrecken in Raccoon City zu überleben und mit Leon S. Kennedy das Ende der Demo zu erreichen. Schafft ihr es das Ziel unter 30 Minuten zu erreichen, dann schaltet ihr einen neuen Cinematic-Trailer frei. Sollte noch Zeit übriggeblieben sein, dann kann die Demo neu gestartet werden, bis die komplette Zeit aufgebraucht ist. Wer das Ziel nicht innerhalb des 30 Minuten-Timers erreicht, bekommt keine zweite Chance dafür.

Die Demo wird euch als Leon S. Kennedy in die Polizei Station von Raccoon City schicken, wo Leon eigentlich seinen ersten Tag als Polizist starten wollte. Eure Aufgabe wird es sein wieder aus der Polizei Station zu entkommen, wo es inzwischen von Untoten nur so wimmelt. Die Szene gehört zu den bekanntesten Spielabschnitten aus dem originalen „Resident Evil 2“ aus dem Jahr 1998, kein Wunder also, dass Capcom ausgerechnet diese Stelle für die Demo ausgewählt hat.

„Resident Evil 2“ wird am 25. Januar 2019 für Playstation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht.