Remnant From the Ashes – Koop-Survival-Shooter hat einen Termin

Gunfire Games (Darksiders 3) und Perfect World Entertainment haben einen Veröffentlichungstermin für ihren Third-Person-Koop-Survival-Shooter „Remnant: From the Ashes“ verraten. Darüber hinaus präsentiert sich das Spiel in einem neu veröffentlichten Gameplay Trailer.

Wie die beiden Unternehmen verkündet haben, wird „Remnant: From the Ashes“ am 20. August 2019 für Playstation 4, Xbox One und den PC erscheinen. Was euch in dem post-apokalyptischen Titel erwartet, zeigt ein neu veröffentlichter Trailer. Der Trailer lässt bereits anmuten, dass es nicht ganz leicht wird zu überleben. Wesen aus einer anderen Dimension haben die Erde überrannt und haben die Menschen beinahe ausgemerzt. Die Menschheit kämpft täglich ums Überleben, verdrängt in die Ruinen der einst blühenden Zivilisation. Einige Überlebende besitzen jedoch die Technologie in andere Dimensionen zu reisen.

Als Spieler reist ihr in verschiedene Dimensionen mit dynamisch generierten Leveln. Sowohl riesige Ungeheuer als auch unzählige Horden kleiner, tödlicher Monster müssen vernichtet werden, um das Überleben zu sichern. Verbündet euch mit anderen Überlebenden, um eure Chancen zu verbessern. „Beschütze und befreunde fähige Händler, biete ihnen Obhut in deiner Basis. Sie werden dir im Gegenzug wertvolle Fähigkeiten und Ressourcen anbieten, die dir helfen, Waffen und Ausrüstung herzustellen, verbessern und aufzuwerten“, so die Entwickler.