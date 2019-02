Release-Liste: März 2019

Titel : Dead or Alive 6*

Dead or Alive 6* Genre: Beat ’em up

Entwickler: Team Ninja

Team Ninja Release: 01.03.2019 (PC, PS4, Xbox One)

01.03.2019 (PC, PS4, Xbox One) Preis: 69,99 Euro

„Die gefeierte Kampfsport-Serie kehrt mit DEAD OR ALIVE 6 endlich zurück! Die lang erwartete Fortsetzung lädt sowohl Fans der Reihe als auch Kampfspiele-Freunde ein, ihre Fähigkeiten auf den Prüfstand zu stellen und ihre Kräfte zu messen. Fanlieblinge wie Helena Douglas, Hayate, Kasumi, Ryu Hayabusa, Zack und Jann Lee betreten hierfür wieder den Kampfring.“

Titel : Black Desert Online

Black Desert Online Genre: Online-Rollenspiel

Online-Rollenspiel Entwickler: PearlAbyss

PearlAbyss Release: 04.03.2019 (Xbox One)

04.03.2019 (Xbox One) Preis: 29,99 Euro

„Black Desert ist ein realistisches MMORPG. Erlebe rasante, actiongeladene Kämpfe, jage Monster und riesige Bosse, kämpfe mit Freunden in einer Gilde um Belagerungspunkte und Burgen in der Region, trainiere deine Fähigkeiten wie Fischen, Handeln, Handwerk, Kochen und vieles mehr!“

Titel: The Occupation*

The Occupation* Genre: Adventure

Adventure Entwickler: White Paper Games

White Paper Games Release: 05.03.2019 (PC, PS4, Xbox One)

05.03.2019 (PC, PS4, Xbox One) Preis: 29,99 Euro „The Occupation ist ein First-Person-Abenteuer, bei dem der Spieler in die Rolle eines Whistleblower-Journalisten schlüpft. Der muss sich im England des Jahres 1987 durch einen Sumpf von politischen Verstrickungen und Intrigen kämpfen. Das Land wurde kurz zuvor von einem Terroranschlag erschüttert. Die Regierung will solche Anschläge mit einem Gesetz – dem Union Act – künftig verhindern, das jedoch gleichzeitig die Freiheit und Rechte der Bürger empfindlich einschränken würde.“ Bei Amazon kaufen (Affiliatelink) Titel: Left Alive*

Left Alive* Genre: 3rd-Person-Shooter

3rd-Person-Shooter Entwickler: Square Enix

Square Enix Release: 05.03.2019 (PC, PS4)

05.03.2019 (PC, PS4) Preis: 59,99 Euro

„LEFT ALIVE erzählt eine Geschichte des Überlebens aus der Perspektive von drei verschiedenen Protagonisten während der vernichtenden Invasion des vom Krieg zerrissenen Novo Slava im Jahre 2127. Erleben Sie den massiven Kraftunterschied zwischen Mensch und Maschine in Begegnungen, die Ihren Puls zum Rasen bringen: Stellen Sie sich mächtigen Truppen, gepanzerten Fahrzeugen und Sie überragenden Mechs. Wählen Sie Ihren Spielstil: Stürzen Sie sich in wilde Schießereien oder erledigen Sie Ihre Gegner mit List und Tücke. Stellen Sie Fallen, sammeln Sie Gebrauchsgüter zum Überleben oder stellen Sie sie selbst her, während Sie eine zerstörte Stadt erkunden, die von den Schrecken des Krieges verwüstet wurde.“

Titel: Hard West

Hard West Genre: Rundenstrategie

Rundenstrategie Entwickler: Creative Forge Games

Creative Forge Games Release: 07.03.2019 (Switch)

07.03.2019 (Switch) Preis: 19,99 Euro

„Hard West ist ein Rundenstrategiespiel im Stil von XCOM. Hier geht es allerdings in den Wilden West, jedoch nicht gegen Indianer und andere Cowbowys sondern gegen Monster und Dämonen. Das Squad besteht aus bis zu vier Helden, welches von der Hauptfigur Warren angeführt wird. Dabei setzen die helden auf unterschiedliche Waffen und Spezialfähigkeiten. Diese Fähigkeiten werden teilweise in den 40 Missionen freigeschaltet und können sogar kombieniert werden. Wie in XCOM wird in Runden gekämpft. Deckung kann genutzt werden und Gegner können auch mal nur an ihren Schatten erspäht werden. Im Kampf spielt auch Glück eine wichtige Rolle, Querschläger können dem Squad oder dem Gegner zum Verhängnis werden.“

Titel: Assault Android Cactus

Assault Android Cactus Genre: Twin-Stick-Shooter

Twin-Stick-Shooter Entwickler: Witch Beam

Witch Beam Release: 08.03.2019 (Switch)

08.03.2019 (Switch) Preis: 19,99 Euro

„Assault Android Cactus ist ein Twin-Stick-Shooter aus der Iso-Perspektive vom Indie-Entwickler Witch Beam. Der Spieler übernimmt die Rolle des Polizei-Androiden Cactus, die gemeinsam mit ihrem Team in einen lahmgelegten Weltraum-Frachter geschickt wird. Dort angekommen, stellt sie fest, dass die Roboter-Arbeiter eine Fehlfunktion haben und alle Eindringlinge angreifen. Um die Ordnung wieder herzustellen muss Cactus und ihre Crew in den Kern des Schiffes, bevor die Dinge völlig außer Kontrolle geraten. Das Spiel kann im Koop gespielt werden, wobei jeder Android über eine andere Haupt- und Spezialwaffe verfügt, alle können jedoch Power-Ups einsammeln.“

Titel: Devil May Cry 5*

Devil May Cry 5* Genre: Action

Action Entwickler: Capcom

Capcom Release: 08.03.2019 (PC, PS4, Xbox One)

08.03.2019 (PC, PS4, Xbox One) Preis: 59,99 Euro

„Devil May Cry ist zurück und stylisher denn je! Devil May Cry 5 erscheint im Frühjahr 2019 für Xbox One, PlayStation 4 und PC und bringt die allseits beliebte Mischung aus stilisierter Hochgeschwindigkeitsaction und Charakteren aus dem Jenseits auf ein neues Level. Director Hideaki Itsuno und das Kernteam sind wieder zusammen, um die überdrehteste, technisch fortgeschrittenste und verrückteste Actionerfahrung dieser Generation zu erschaffen. Dank der RE Engine, der neuesten Grafik-Technologie von Capcom, ist das Spiel dabei spektakulärer denn je!“

Titel: Tom Clancy’s The Division 2*

Tom Clancy’s The Division 2* Genre: Online-Rollenspiel

Online-Rollenspiel Entwickler: Massive Entertainment

Massive Entertainment Release: 15.03.2019 (PC, PS4, Xbox One)

15.03.2019 (PC, PS4, Xbox One) Preis: 69,99 Euro

„Sieben Monate sind vergangen, seitdem sich ein tödlicher Virus über New York City und den Rest der Welt ausgebreitet hatte und die Bevölkerung verkrüppelte. Als der Virus auftrat, wurde The Division, eine Einheit ziviler Schläferagenten, als letzte Verteidigunslinie aktiviert. Seitdem kämpfen die Division Agenten unermüdlich darum, das zu retten, was noch übrig ist. Für The Division steht mehr auf dem Spiel als je zuvor. Washington, D.C. – die am stärksten geschützte Stadt der Erde – ist in Gefahr und die gesamte Nation steht kurz vor dem Zusammenbruch. Wenn Washington, D.C. verloren ist, dann auch der Rest der Nation. Als Division Agent, der seit mehr als sieben Monaten im Einsatz ist, sind du und dein Team die letzte Hoffnung, den Zusammenbruch der Gesellschaft nach der Epidemie zu verhindern.“

Titel: One Piece: World Seeker*

One Piece: World Seeker* Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Entwickler: Ganbarion

Ganbarion Release: 15.03.2019 (PC, PS4, Xbox One)

15.03.2019 (PC, PS4, Xbox One) Preis: 69,99 Euro

„Erleben Sie in ONE PIECE: World Seeker ein brandneues ONE PIECE-Abenteuer. Ruffy und die Strohhut-Piraten kehren mit einer neuen, epischen Geschichte zurück, in der die Spieler in Ruffys Fußstapfen treten und sich durch eine weite, offene Welt kämpfen und sie erforschen. Dank der nahtlos ineinander übergehenden Landschaften bieten sich den Spielern viele Möglichkeiten, Ruffys Gum-Gum-Fähigkeiten zu erleben und sich ins Geschehen zu stürzen. ONE PIECE: World Seeker ist das bisher größte ONE PIECE-Spiel.“

Titel: Sekiro: Shadows Die Twice*

Sekiro: Shadows Die Twice* Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Entwickler: FromSoftware, Inc.

FromSoftware, Inc. Release: 22.03.2019 (PC, PS4, Xbox One)

22.03.2019 (PC, PS4, Xbox One) Preis: 59,99 Euro

„In Sekiro: Shadows Die Twice sind Sie der „einarmige Wolf“, ein entehrter, verstümmelter Krieger, der nur knapp dem Tod entronnen ist. Sie haben geschworen, einen jungen Adligen zu beschützen, den Abkömmling einer alten Blutlinie, und Sie sind daher vielen ein Dorn im Auge, auch dem gefährlichen Ashina-Clan. Als Ihr junger Herr entführt wird, kann Sie nichts und niemand auf Ihrem Weg aufhalten, Ihre Ehre zurückzuerlangen – nicht einmal der Tod.“

Titel: Unravel 2*

Unravel 2* Genre: Jump&Run

Jump&Run Entwickler: Coldwood Interactive

Coldwood Interactive Release: 22.03.2019 (Switch)

22.03.2019 (Switch) Preis: 29,99 Euro

„Unravel 2 ist ein Side-Scroller, bei dem Spieler Wollknäuel-Wesen kontrollieren. Man springt von Plattform zu Plattform und nutzt seinen Bindfaden als eine Art Lasso, um Gefahren auszuweichen und Rätsel zu lösen.“

Titel: Generation Zero*

Generation Zero* Genre: Jump&Run

Jump&Run Entwickler: Coldwood Interactive

Coldwood Interactive Release: 22.03.2019 (Switch)

22.03.2019 (Switch) Preis: 39,99 Euro

„Generation Zero ist ein Koop-Shooter aus der Ego-Perspektive für bis zu vier Spieler. Entwickelt wird das Spiel von den Avalanche Studios, die vor allem für die Just-Cause-Reihe bekannt sind. Dementsprechend ist auch Generation Zero ein Open-World-Spiel, das mit der von Avalanche entwickelten Apex Engine läuft. Genau wie in Just Cause können wir in Generation Zero deshalb alle sichtbaren Punkte auf der Weltkarte auch tatsächlich erreichen. Die Story von Generation Zero schickt uns ins Schweden der 1980er Jahre. Feindliche Maschinenwesen haben die Landschaft erobert und die Menschen sind verschwunden. Als Spieler müssen wir mit einer Gruppe von punkigen Teenagern ums Überleben kämpfen und gegen die Roboter zurückschlagen.“

Titel: Final Fantasy VII

Final Fantasy VII Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Entwickler: Square Enix

Square Enix Release: 26.03.2019 (Switch)

26.03.2019 (Switch) Preis: 15,99 Euro

„Die Welt ist unter die Herrschaft der Shinra Electric Power Company geraten, eines skrupellosen Megakonzerns, der dem Planeten zwecks Energiegewinnung das Leben entzieht. In Midgar leistet eine Rebellengruppe namens Avalanche Widerstand gegen den Konzern. Cloud Strife, ehemaliges Mitglied der Eliteeinheit SOLDIER und inzwischen Söldner, hilft den Rebellen. Ihm ist nicht klar, dass er dadurch in einen epischen Kampf um das Schicksal des Planeten geraten und ihn früher oder später seine Vergangenheit einholen wird. Dabei handelt es sich um eine Portierung des originalen Spiels FINAL FANTASY VII.“

Titel: Outward*

Outward* Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Entwickler: Nine Dots Studio

Nine Dots Studio Release: 26.03.2019 (PC, PS4, Xbox One)

26.03.2019 (PC, PS4, Xbox One) Preis: 39,99 Euro

„Outward ist ein Open-World-RPG, dass sowohl Solo als auch im Koop spielbar ist. Als einfacher Abenteuer zieht man durch eine gefährliche Fantasy-Welt und muss dank einiger Survival-Systeme auf Hunger und Durst achten. Spieler können sich verschiedenen Fraktionen anschließen und bei einem Durchgang einem von drei Story-Strängen folgen.“

Titel: Deponia

Genre: Point & Click

Point & Click Entwickler: Daedalic Entertainment

Daedalic Entertainment Release: 27.03.2019 (Switch)

27.03.2019 (Switch) Preis: 39,99 Euro

„Deponia, der Planet aus Müll, erwartet euch. Helft einem elysischen Mädchen, auf ihren eigenen Heimatplaneten zurückzukehren, während ihr die wohl chaotischste Lovestory aller Zeiten erlebt.“

Titel: Deponia Collection*

Genre: Point & Click

Point & Click Entwickler: Daedalic Entertainment

Daedalic Entertainment Release: 29.03.2019 (PS4, Xbox One)

29.03.2019 (PS4, Xbox One) Preis: 39,99 Euro

„Deponia, der Planet aus Müll, erwartet euch. Helft einem elysischen Mädchen, auf ihren eigenen Heimatplaneten zurückzukehren, während ihr die wohl chaotischste Lovestory aller Zeiten erlebt. In diesem Paket stehen alle vier Point&Click-Adventure von Rufus und seinen Freunden bereit.“

Titel: Yoshi’s Crafted World *

Yoshi’s Crafted World Genre: Point & Click

Point & Click Entwickler: Daedalic Entertainment

Daedalic Entertainment Release: 29.03.2019 (PS4, Xbox One)

29.03.2019 (PS4, Xbox One) Preis: 59,99 Euro

„Yoshis neuestes Abenteuer stellt alles auf den Kopf, was die Spieler über 2D-Jump & Runs zu wissen glaubten. Die Level wirken wie kleine Dioramen, doch außer der vertrauten Vorderseite haben sie alle auch eine Rückseite, die ganz neue Ansichten bietet und zahlreiche Überraschungen bereithält. Während die Spieler Yoshi den Weg zum Ziel bahnen, sollten sie stets nach nützlichen Gegenständen Ausschau halten. Zudem können sie sich mit einem Freund zusammentun und gemeinsam Level für Level erkunden.“

