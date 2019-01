Release-Liste: Februar 2019

Titel : 8 Bit Hordes*

8 Bit Hordes* Genre: Echtzeit-Strategie

Entwickler: Petroglyph

Release: 12.08.2016 (PC), 01.02.2019 (PS4, Xbox One)

Preis: 29,99 Euro

„8-Bit Hordes ist ein Echtzeit-Strategiespiel im Stil des Klassikers Warcraft 2. Statt Pixel- gibt es hier aber Voxel-Look. 8-Bit Hordes bietet eine Solo-Kampagne mit 24 Missionen, 12 Koop-Missionen und Multiplayer oder Skirmish. Es gibt zwei Fraktionen mit Orcs und Menschen und klassischen Basisbau.“

Titel: The Occupation*

The Occupation* Genre: Adventure

Entwickler: White Paper Games

White Paper Games Release: 05.02.2019 (PC, PS4, Xbox One)

05.02.2019 (PC, PS4, Xbox One) Preis: 29,99 Euro

„The Occupation ist ein First-Person-Abenteuer, bei dem der Spieler in die Rolle eines Whistleblower-Journalisten schlüpft. Der muss sich im England des Jahres 1987 durch einen Sumpf von politischen Verstrickungen und Intrigen kämpfen. Das Land wurde kurz zuvor von einem Terroranschlag erschüttert. Die Regierung will solche Anschläge mit einem Gesetz – dem Union Act – künftig verhindern, das jedoch gleichzeitig die Freiheit und Rechte der Bürger empfindlich einschränken würde.“

Titel: Astroneer

Astroneer Genre: Action-Adventure

Entwickler: System Era Softworks

Release: 06.02.2019 (PC, Xbox One), 2019 (PS4)

Preis: 29,99 Euro

„Astroneer ist ein Sci-Fi-Erkundungs- und Survivalspiel. Spieler erkunden einen zufällig erstellten Planeten im Low-Polygon-Look, bauen eigene Basen auf und können mit Raumfähren sogar ins All und zu anderen Planeten reisen. Zum Early-Access-Release Ende 2016 war Astroneer bereits im Koop mit bis zu vier Spielern spielbar und machte sich als No-Man’s-Sky-Alternative einen Namen. Ihr könnt auf den Planeten Ressourcen abbauen, Forschung betreiben, um neue Geräte und Gebäude freizuschalten und sogar verschiedene Fahrzeuge bauen und nutzen. Die Planeten unterscheiden sich neben der Optik auch im Ressourcenvorkommen und den teils gefährlichen Wetterbedingungen.“

„Auch im dritten Teil der Action-Rollenspiel-Reihe God Eater bekämpfen Spieler mächtige Götterwesen, genannt Aragamis, die es auf die Verwüstung der Erde abgesehen haben. Dabei kann die Kampagne auch im Koop-Modus für bis zu vier Spieler bestritten werden. Und es gibt spezielle Assault-Missionen, in denen sogar acht Spieler mitkämpfen. Jeder kann seinen Charakter nach eigenen Wünschen gestalten und sich eine Vielzahl origineller Waffen zu eigen machen.“

Titel: Trials Rising*

Trials Rising* Genre: Sport

Entwickler: Redlynx

Release: 12.02.2019 (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch)



12 Preis: 39,99 Euro

„Trials Rising ist der sechste vollwertige Teil der Trials-Reihe von Redlynx. Erneut geht es in erster Linie darum, mit einem Motorrad durch geschickte Fahrmanöver abenteuerliche Hinderniskurse zu überwinden. Nach dem futuristischen Trials Fusion spielt Rising wieder in der Gegenwart, führt uns aber an exotische Locations rund um den Globus: Auf den Mount Everest, zum Eiffelturm oder in den Yellowstone Nationalpark. Für Trials Rising wollen die Entwickler unter anderem die Einführung für Anfänger und neue Spieler deutlich verbessern. In einem lokalen Mehrspielermodus sitzen gleich zwei Spieler auf einem Motorrad. Auch Online-Wettrennen werden geboten.“

„Far Cry New Dawn spielt 17 Jahre nach den Ereignissen von Far Cry 5, dieses Mal jedoch steckt Hope County in der Postapokalypse. Neben normalen Schießeisen gibt es einige Makeshift-Waffen, darunter etwa eine Armbrust, die mit Sägeblättern schießt. Die Bösewichte sind eine Fraktion namens Highwaymen, die von den Zwillingsschwestern Mickey und Lou angeführt werden. Ihr verwaltet eine Basis und rüstet sie mit Ressourcen und NPCs auf. New Dawn übernimmt den Koop von Far Cry 5, diesmal haben eure KI-Gefährten aber eigenen Fähigkeiten, die ihr verbessern könnt. Außerdem neu: In Expeditionen verlassen wir die Open World. Das sind kleine Missionen, in denen wir Erfahrung und Items verdienen.“

Titel: Crackdown 3*

Crackdown 3* Genre: Action

Entwickler: Sumo Digital

Release: 15.02.2019 (PC, Xbox One)

15 Preis: 64,99 Euro

„David Jones, Schöpfer des Original-Crackdowns, setzt für Microsoft den dritten Teil der Serie um, der am 15. Februar für Xbox One und PC erscheint. Abermals kombiniert das Spiel Open World-Action mit Spezialagenten in Comic-Optik und schwarzem Humor. Die Handlung von Crackdown 3 spielt zehn Jahre nach den Ereignissen aus Teil 2. Eine terroristische Attacke aus einer bislang unbekannten Quelle zerstört weltweit Energieressourcen. Auch mit dabei: Commander Jaxon, der von US-Schauspieler und Comedian Terry Crews verkörpert wird.“

Ti tel: Metro: Exodus*

Metro: Exodus* Genre: Ego-Shooter

Entwickler: 4A Games

Release: 15.02.2019 (PC, Xbox One, PS4)

15 Preis: 69,99 Euro

„Metro: Exodus ist die Fortsetzung von Metro 2033 und Metro: Last Light nach der Buchvorlage von Dmitry Glukhovsky. Der Ego-Shooter spielt im Jahr 2036. Der Spieler schlüpft erneut in die Rolle von Artyom, der diesmal den Untergrund verlassen muss und eine Reise durch das postapokalyptische Russland antritt. Als Fortbewegungsmittel und Basis kommt die von den Überlebenden umgebaute Dampflock Aurora zum Einsatz. Dabei werden die linearen Levels der Vorgängerspiele von einer Reihe größerer und frei begehbarer Karten abgelöst – inklusive Tag-Nacht-Wechsel und dynamischem Wettersystem. Trotz des Open-World-Ansatzes soll aber ein Story-Fokus mit stringenter Geschichte erhalten bleiben. Die Umgebung verändert sich außerdem mit dem Verlauf der Jahreszeiten, insgesamt erstreckt sich die Handlung von Metro: Exodus über 12 Monate. Im Verlauf der Story soll Artyom eine Gruppe Spartan Rangers auf der Suche nach sicherem Lebensraum durch das Ödland führen. Metro: Exodus mischt Action aus der Ego-Perspektive mit Stealth und Survival-Elementen. Wie in den Vorgänger-Spielen, muss sich der Spieler sowohl mit der lebensfeindlichen Umgebung, als auch mit mutierten Monstern und feindlich gesinnten Menschen herumschlagen. Dazu setzt man ein Arsenal aus selbst gebastelten Schusswaffen ein, die sich per Crafting-System mit eingesammelten Materialien verbessern lassen. Weitere essenzielle Items wie die Gasmaske oder das Feuerzeug helfen bei der Erkundung der gefährlichen Endzeit-Welt.“

Titel: Jump Force: Unite to Fight*

Jump Force: Unite to Fight* Genre: Beat ’em up

Entwickler: Spike Chunsoft

Release: 15.02.2019 (PC, Xbox One, PS4)

15 Preis: 69,99 Euro

„Jump Force: Unite to Fight ist ein Kampf-Actionspiel von Bandai Namco, in dem mehrere Welten bzw. Universen aufeinandertreffen. Dadurch werden diverse Anime-Franchises vermischt. So stehen als Kämpfer unter anderem Monkey D. Ruffy aus One Piece, Son Goku aus Dragon Ball und Naruto Uzumaki zur Auswahl. Darüber hinaus sind Kämpfer aus Death Note, Hunter x Hunter und Bleach bestätigt. Es wird aber auch einen Charaktereditor geben. Da Jumpforce auch unsere echte Welt mit einschließt, kämpfen wir in den 3D-Prügler unter anderem an realistischen Schauplätzen wie New York oder Hong Kong. Natürlich gibt es auch zahlreiche Anime-Schlachtfelder wie den Planeten Namek aus Dragon Ball.“

„Steins;Gate Elite, eine japanische Visual Novel und voll animierte Neuauflage von Steins;Gate, erscheint am 19. Februar für PS4 und Switch. Anders als bei vielen anderen Visual Novels wird die Handlung des Spiels jedoch nicht nur durch Bilder und Textblöcke, sondern auch durch Videosequenzen aus dem Anime erzählt, auf dem das Spiel basiert. In Steins;Gate Elite findet eine bunt zusammengewürfelte Bande technikbegeisterter Jugendlicher einen Weg, mit einer manipulierten Mikrowelle durch die Zeit zu reisen. Mit ihren Reisen sorgen sie für unvorhersehbare Konsequenzen in ihrer Gegenwart sowie der Zukunft. Und als wäre das noch nicht genug, stoßen sie auch noch auf eine Verschwörung,um den großen Hadronen-Speicherring, einem Teilchenbeschleuniger, mit dem auch in Wirklichkeit die Grenzen der bekannten Physik getestet werden. Als mitten in ihren Reisen auch noch ein mysteriöser Reisender auftaucht, der angeblich aus einer zerstörten Zukunft stammt, wird es ernst. Können die Jugendlichen es schaffen, ihre Gegenwart in Ordnung zu bringen und so auch die Zukunft der Welt zu retten?“

Titel: Aragami: Shadow Edition*

Aragami: Shadow Edition* Genre: Action

Action Entwickler: Lince Works

Release: 21.02.2019 (Nintendo Switch)



21 Preis: 39,99 Euro

„Aragami ist ein Schleich-Actiontitel, in dem Spieler in die Haut eines untoten Assassins schlüpfen. Der Protagonist kann sich mit übernatürlichen Fähigkeiten vor allem die Dunkelheit zueigen machen, somit etwa von Schatten zu Schatten teleportieren oder sogar einen Schatten-Drachen beschwören. In dem vom feudalen Japan inspirierten Fantasy-Szenario gilt es die Festungsstadt Kyuryu samt ihrer schwer bewachten Zitadelle zu infiltrieren, um ein gefangen gehaltenes Mädchen zu retten. Die Aragami: Shadow Edition enthält den Prequel-DLC Aragami Nightfall.“

Titel: Anthem*

Anthem* Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Entwickler: BioWare

Release: 22.02.2019 (PC, PS4, Xbox One)



22 Preis: 69,99 Euro

„Anthem ist BioWares hauseigenes Sci-Fi-Epos, in dem es Spieler in eine ferne Welt verschlägt, die von ihren Göttern unfertig hinterlassen wurde. Dort hausen fremdartige, gefährliche Kreaturen – die Menschen haben sich indes hinter einer gigantischen Mauer verschanzt. Wir spielen einen Freelancer, einer Art Söldner, der in noch unbewohnte Gebiete des bewaldeten Planeten eindringt und sie von Monstern befreit. Dabei tragen wir einen Javelin, einen Exosuit-Anzug samt Jetpack, mit dem wir fliegen, schwimmen und schnell laufen können. Wir schießen wie in einem Shooter mit dem Blaster-Gewehr und rüsten unseren Anzug und unseren Charakter wie in einem Rollenspiel auf. Es gibt zudem unterschiedliche Anzug-Designs wie beispielsweise den wuchtigen Colossus, den flinken Interceptor, den Magier-artigen Storm und den Allrounder Ranger. Auch Loot spielt eine wichtige Rolle: Wir können neue Items und Ausrüstung mit unterschiedlichen Seltenheitsgraden (Common, Rare, Epic, Legendary) einsammeln. Der Fokus soll aber nicht nur auf Grind, sondern auch auf der Erkundung des Planeten mit seiner Open World liegen und auf der Story, die vom talentierten Autor von Mass Effect 1 und KOTOR stammt. Anthem ist auf Vier-Spieler-Koop ausgelegt, die sich auf unterschiedliche Javelins und Kampfarten spezialisieren, man kann aber fast alles auch allein spielen. Wie die meisten aktuellen EA-Titel nutzt Anthem die Frostbite-Engine.“

„Dirt Rally 2.0 ist eine Hardcore-Rallye-Simulation mit Strecken rund um den Globus, über die ihr mit starken Offroad-Geschossen brettert. Das Spiel setzt wie der Vorgänger auf Realismus. Die Pisten sollen aus der echten Welt entnommen sein. Die sechs Schauplätze bestehen aus Neuseeland, Argentinien, Spanien, Polen, Australien und den USA. Enthalten sind zudem acht offizielle Strecken der FIA World Rallycross Championship, inklusive lizenzierter Supercars. Neben der Rennaction enthält Dirt Rally 2.0 auch eine strategische Komponente. Spieler passen ihr Team und ihre Wagen an Renntaktiken an und müssen sich durch zahlreiche Veranstaltungen und Wettbewerbe kämpfen. Neben einer Einzelspieler-Karriere beinhaltet Dirt Rally 2.0 auch einen kompetitiven Online-Mehrspielermodus. “

Titel: Fimbul*

Fimbul* Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Entwickler: Zaxis

Release: 28.02.2019 (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch)



28.02.2019 (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch) Preis: 29,99 Euro

„Fimbul ist ein Action-Adventure im Comic-Stil, in dem Spieler gegen Trolle und andere Wesen aus der nordischen Mythologie kämpfen, um Ragnarök zu verhindern. Als alter Berserker suchen wir in dem Spiel nach einem Artefakt, das den Untergang noch verhindern soll. Fimbul selbst ist übrigens die erste von vier Katastrophen, die den Untergang der Götter, Ragnarök, in der nordischen Mythologie einleitet.“

