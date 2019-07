Release-Liste: August 2019

Wieder mal ist ein Monat vorüber gegangen, ohne dass wir ihn bewusst in seiner vollen Länge wahrgenommen haben (zumindest geht es uns in der Redaktion so). Auch genießen derzeit sicher viele von euch die Sonne irgendwo am anderen Ende der Welt, obwohl man bei den hiesigen Temperaturen gut und gerne in good old Germany bleiben und einen Pool aufstellen könnte. Irgendwas mit dem heißesten Sommer der Aufzeichnung habe ich gelesen, fühlen tue ich mich auf jeden Fall auch so.

Wer weit und breit keine Wasserstelle zur Verfügung hat und sich am liebsten mit etwas Entertainment bei sich zuhause verkriechen möchte, der hofft mit Sicherheit auf den ein oder anderen Knaller, der ihn mental in eine andere Welt verführt und auf andere, weniger heiße Gedanken bringt. Leider typisch für die Sommermonate ist jedoch auch der August nur selten mit einer Fülle an hochkarätigen AAA-Games gesegnet, die zum Vollpreis erscheinen und es euch wie in den Oktober- oder November-Monaten schwer machen, sich für eines von diesen zu entscheiden. Stattdessen erhalten wir eine kleine aber feine Auswahl, um der Hitze im schattigen Wohnzimmer zu entfliehen. Wobei am unteren Ende der News auch Hardcore-Gamer glücklich werden dürften. Da Wettbüros aufgrund der Sommerpause der Bundesliga ebenso wenig zu einem Besuch einladen wie die beinahe ausgestorbenen Arcade-Hallen oder Spielotheken mit Klassikern wie Book of Ra (knapp 1750 Arcade-Klassiker könnt ihr übrigens im Onlinearchiv frei zugänglich spielen), fiebern wir monatlich nach neuem Content, um unsere Konsole oder Computer zu füttern.

Was mir bei der aktuellen Wetterlage auch aufgefallen ist, ist das Geräusch, den meine PS4 im Wohnzimmer macht. Teilweise suchte ich nach meinem Ventilator, den ich vergessen hatte auszuschalten, ehe ich bemerkte, dass meine PS4 genau das gleiche Geräusch macht und sich unter Volllast einen abquält, nur um mich bei Laune zu halten. Eine echte Freundin. Aber genug um den heißen Brei geredet, euch interessieren eh nur die Games.

Ob auch diesen Monat was für euch dabei ist? Scrollt doch mal durch die Liste und hinterlasst uns einen Kommentar, wenn das ein oder andere Game in eurem Warenkorb gelandet ist.

Titel : Metal Wolf Chaos XD

Metal Wolf Chaos XD Genre: 3rd-Person-Shooter

3rd-Person-Shooter Entwickler: FromSoftware, Inc.

FromSoftware, Inc. Release: 06.08.2019 (PC, PS4, Xbox One)

06.08.2019 (PC, PS4, Xbox One) Preis: 24,99€

Titel : DC Universe Online

DC Universe Online Genre: Online-Rollenspiel

Online-Rollenspiel Entwickler: Sony Online Entertainment

Sony Online Entertainment Release: 06.08.2019 (Nintendo Switch)

06.08.2019 (Nintendo Switch) Preis: Free-to-Play

Titel : Ancestors Legacy

Ancestors Legacy Genre: Echtzeit-Strategie

Echtzeit-Strategie Entwickler: Destructive Creations

Destructive Creations Release: 13.08.2019 (PS4, Xbox One)

13.08.2019 (PS4, Xbox One) Preis: 34,99 Euro

Titel : Freitag der 13.

Freitag der 13. Genre: Asymmetrischer-Multiplayer

Asymmetrischer-Multiplayer Entwickler: Illfonic, Gun Media (PS4)

Illfonic, Gun Media (PS4) Release: 13.08.2019 (Nintendo Switch)

13.08.2019 (Nintendo Switch) Preis: 39,99 Euro

Titel : Fell Seal: Arbiter’s Mark

Fell Seal: Arbiter’s Mark Genre: Rundenstrategie

Rundenstrategie Entwickler: 6 Eyes Studio

6 Eyes Studio Release: 14.08.2019 (Nintendo Switch)

14.08.2019 (Nintendo Switch) Preis: 24,99 Euro

Titel : RAD

RAD Genre: Topdown-Actions

Topdown-Actions Entwickler: Double Fine

Double Fine Release: 20.08.2019 (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch)

20.08.2019 (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch) Preis: 19,99 Euro

Titel : Remnant: From the Ashes

Remnant: From the Ashes Genre: Koop-Shooter

Koop-Shooter Entwickler: Gunfire Games

Gunfire Games Release: 20.08.2019 (PC, PS4, Xbox One)

20.08.2019 (PC, PS4, Xbox One) Preis: 39,99 Euro

Titel : Oninaki

Oninaki Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Entwickler: Tokyo RPG Factory

Tokyo RPG Factory Release: 22.08.2019 (PC, PS4, Nintendo Switch)

22.08.2019 (PC, PS4, Nintendo Switch) Preis: 49,99 Euro

Titel : Control*

Control* Genre: 3rd-Person-Shooter

3rd-Person-Shooter Entwickler: Remedy Entertainment

Remedy Entertainment Release: 27.08.2019 (PC, PS4, Xbox One)

27.08.2019 (PC, PS4, Xbox One) Preis: 53,99 Euro

Titel : Hunt: Showdown*

Hunt: Showdown* Genre: Ego-Shooter

Ego-Shooter Entwickler: Crytek GmbH

Crytek GmbH Release: 27.08.2019 (PC, Xbox One), 4. Quartal 2019 (PS4)

27.08.2019 (PC, Xbox One), 4. Quartal 2019 (PS4) Preis: 39,99 Euro

Titel : Wreckfest*

Wreckfest* Genre: Rennspiel

Rennspiel Entwickler: Bugbear Entertainment

Bugbear Entertainment Release: 27.08.2019 (PS4, Xbox One)

27.08.2019 (PS4, Xbox One) Preis: 39,99 Euro

Titel : Bubsy: Paws on Fire!

Bubsy: Paws on Fire! Genre: Jump’nRun

Jump’nRun Entwickler: Choice Provisions

Choice Provisions Release: 29.08.2019 (Nintendo Switch)

29.08.2019 (Nintendo Switch) Preis: 24,99 Euro

Titel : Blair Witch

Blair Witch Genre: Horror-Adventure

Horror-Adventure Entwickler: Bloober Team

Bloober Team Release: 30.08.2019 (PC, Xbox One)

30.08.2019 (PC, Xbox One) Preis: 29,99 Euro

