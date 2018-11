Red Dead Redemption 2 – Der Spielegigant im Test

Es ist wahrscheinlich unmöglich gewesen, zu verpassen, dass Rockstar Games Red Dead Redemption 2 auf den Markt geworfen haben. Die positiven Testwertungen überhäufen sich, das Marketing ist überall. Kaum einer hat nicht schon gehört, was für ein Meisterwerk hier auf die spielende Gemeinde losgelassen wurde. Nach Release haben wir auch die Möglichkeit bekommen, diesen Open World Giganten für euch zu testen. Im Folgenden könnt ihr also lesen, was Red Dead Redemption 2 so großartig macht, warum wir aber trotzdem nicht unbedenklich zum Zuschlagen raten.

Wer braucht schon Gewerkschaften?

Bevor wir aber vom Spiel an sich berichten, muss direkt Klartext gesprochen werden. Vor dem Release von Red Dead Redemption 2 berichteten führende Köpfe von Rockstar Games recht beiläufig, dass zum Ende der Entwicklungszeit teilweise über 100 Arbeitsstunden pro Woche abgerissen wurden. Zwar wurde dies später insofern revidiert, dass es sich hierbei nur um das Writing Team und die höheren Positionen handelte, allerdings tauchten auch diverse Berichte einiger Angestellten auf, die ähnliches berichten.

Nun ist es in der Gamingbranche durchaus üblich, kurz vor Release eines Spiels im sogenannten Crunch weit über die normale Arbeitszeit hinauszugehen. Unproblematischer wird dies dadurch aber nicht. Gerade in den USA ist das Arbeitsrecht weitaus weniger ausgeprägt als hier in Deutschland. Zieht jemand bei diesen Überstunden nicht mit, steht die Existenz auf dem Spiel. Glücklicherweise brandete durch diese Äußerungen Red Dead Redemption 2 betreffend aber eine Diskussion auf, die solche Arbeitsbedingungen stark verurteilte.

Dementsprechend wollen auch wir diesen Umstand nicht unerwähnt lassen. Wer Rockstars neusten Titel kaufen, sollte wissen, unter welchen Bedingungen dieser entstanden ist. So kann sich ein jeder Mensch selbst überlegen, ob er oder sie das finanziell unterstützen möchte oder nicht. In diesem Sinne hier nun unser Test zum Spiel.

Rückkehr zum Spaghetti-Western

Arthur Morgan ist ein Outlaw. Im wilden Westen kurz vor dem Ende des 19. Jahrhunderts versucht er in Rahmen seiner Gang, der van der Linde-Bande, irgendwie den Kopf über Wasser zu halten. Vom Gesetz verfolgt, von der Gesellschaft verurteilt, lässt es sich eben nicht mehr so einfach raubend, saufend und brandschatzend durch die Welt ziehen. Demnach ist er als unser Hauptprotagonist ständig auf der Flucht mit seiner gesamten Crew. Nach einem heiklen Zwischenfall in Blackwater musste die Bande diesen Ort nämlich ohne ihren gesammelten Reichtum schnellstmöglich verlassen.

Versteckt sie sich die ersten Spielstunden noch in den zugeschneiten Bergen, geht es mit auftauendem Wetter weiter ins Zentrum des Landes. Der Kampf ums Überleben steht dabei immer an erster Stelle. Es muss neues Geld für das Lager gesammelt werden, Verpflegung und Medizin ständig aufgefrischt. Arthur verschlägt es so also immer wieder auf kleinere und größere Missionen, die nach und nach auch die Geschichte antreiben.

Das Besondere dabei ist, wie sehr euch nach und nach alle Mitglieder der Truppe ans Herz wachsen. Die einen mehr, die anderen weniger. Alle sind sie jedoch wunderbar gezeichnete Figuren. Ihr könnt mit ihnen am Lagerfeuer sitzen und singen, authentischen Gesprächen lauschen oder selber das Gespräch suchen. Auch in den Missionen lernt ihr, auf wen ihr euch verlassen könnt und wer eher für heilloses Chaos sorgen wird. Die van der Linde-Gang wirkt einfach sehr lebendig und bietet damit einen riesigen Motivationspunkt, am Ball zu bleiben. Schließlich wollt ihr ja wissen, wie die Geschichte zu Ende geht.

Alte und neue Bekannte

Red Dead Redemption 2 spielt dabei einige Jahre vor seinem Vorgänger auf der Playstation 3. Demnach habt ihr hier auch einen jüngeren John Marston oder Dutch van der Linde an eurer Seite. Das führt einerseits zu einem wohligen Gefühl, wieder zu Hause zu sein, andererseits aber auch zum Ungewissen, wie aus diesen Figuren die Charaktere werden, welche ihr eigentlich schon kennt. Am meisten Spaß macht es aber generell, sich anzuhören, wie sich eure Begleitungen das Leben vorstellen. Da wäre Sadie, die die Schnauze voll vom Hausfrauendasein hat und mit euch auf Streifzüge gehen will. Oder Hosea, der sich am liebsten mit Geschick und Schauspielerei durch die Welt mogelt.

Aber auch die Welt um euer Lager herum weist enorm viele und tolle Persönlichkeiten auf. Manche geben euch Aufträge wie ein völlig verrückter Schausteller, der Tiere anmalt, um sie als wilde Bestien zu verkaufen. Andere wiederrum dienen einfach dazu, diese Welt um ein vielfaches lebendiger erscheinen zu lassen. So gibt es beispielsweise eine Familie, die abseits einer Stadt ein Haus bauen möchte. Immer, wenn ihr dort vorbeikommt, passiert etwas Neues. Das Gerüst fällt um, sie werden ausgeraubt oder stellen ihr Werk endlich fertig. Die offene Welt bietet für alle Spielenden eine Möglichkeit, eigene, kleine Geschichten und Geheimnisse zu entdecken und zu erleben. Zielloses Umherreiten wird also belohnt.

Sehr viel Neues im Wilden Westen

Habt ihr darauf keine Lust, wollt aber auch nicht der gut geschriebenen Hauptgeschichte folgen, stehen euch trotzdem noch unzählige Möglichkeiten offen, eure Zeit im wilden Westen zu vertrödeln. Arthur und euer Lager brauchen immer wieder Nahrung und Verbesserungen. Ihr könnt also auf die Jagd gehen, legendäre Tiere erlegen, ihr Fleisch kochen und verzehren oder wertvolle Gegenstände aus den Fellen erstellen. Ihr könnt stundenlang angeln gehen, um die größten Fische zu finden. Auch das ist eine optionale Nebenquest. Ihr könnt einem geheimnisvollen Mörder auf die Schliche kommen, Läden ausrauben oder nach Dinosaurierfossilien suchen. Und ist euch das auch zu viel, setzt euch zu anderen Charakteren an einen Tisch, um dort Poker, Domino oder Five Finger Fillet zu spielen.

Während Open World Games oft unter dem Problem leiden, dass die Spielfigur sinnlosen Aufgaben nachgeht, während doch eigentlich der Untergang der Welt verhindert werden muss, umgeht Red Dead Redemption 2 dies sehr geschickt. Wenn ihr tagelang angelt und jagt, zweifelt ihr nicht an der Authentizität dieser Aufgaben. Schließlich helfen sie euch oder eurem Lager. Nur selten steht eine Aufgabe im Hintergrund, die so dringlich erscheint, dass normalerweise keine Zeit für solche Spielereien wäre. Den prominent gewordenen Begriff der ludonarrativen Dissonanz, also dem Ungleichgewicht zwischen Gameplay und erzählter Geschichte, müssen wir hier dementsprechend nicht ausschweifend hervorholen.

Ist das ein Steppenläufer?

Untermalt wird das alles von einer Umgebung, die einfach atemberaubend schön aussieht und einem Soundtrack, der stimmiger nicht sein könnte. Wenn ihr schon zu Beginn des Spiels durch einen Schneesturm stapft und seht, wie sich eure Fußabdrücke im tiefen Schnee abzeichnen, wird klar, dass hier auf sehr viele Details geachtet wurde. Ihr könnt sogar kleinen Hufspuren auf dem Boden folgen, um an frische Jagdbeute zu kommen. Blickt ihr über die weite Prärie und seht in der Ferne Vögel über einem Berg kreisen, steigt die Lust, einfach drauflos zu reiten. Hier und da tauchen immer mal wieder einige Glitches auf. Da Rockstar großen Wert darauf gelegt hat, Bewegungsanimationen so realistisch wie möglich zu gestalten, tauchen immer wieder kleinere Clipping-Fehler auf. An anderen Stellen funktionieren Eingabebefehle nicht. Aber bei dieser Größe der Welt passiert das äußerst selten.

Im Hintergrund läuft dabei immer wieder ein Soundtrack, der an die glorreiche Zeit der Westernfilme erinnert. Wer braucht schon Ennio Morricone, wenn man den Kompositionen von Woody Jackson lauschen kann. Schon der Vorgänger erzeugte magische Momente durch seine Musik. Auch die Fortsetzung geizt in keinster Weise mit solchen markanten Ereignissen. Direkt zu Beginn zieht euch der Soundtrack in diese Welt und lässt euch auch bis zum Ende nicht mehr los. Dynamisch ist er meist leise im Hintergrund, so dass ihr den Tönen der Prärie lauscht, nur damit er in den passenden Momenten anschwillt und eurem Abenteuer den passenden Anstrich verleiht.

Is this the real world?

Wir könnten jetzt natürlich noch ewig schwärmen, welche besonderen Momente und Ereignisse uns Red Dead Redemption 2 so geboten hat. Das sollt ihr allerdings besser selbst herausfinden. Außerdem muss noch Platz bleiben für ein paar Macken, die den Spielspaß erheblich schmälern können. Wie so oft in Rockstar-Spielen ist die Steuerung eures Helden nämlich auch hier unfassbar klobig. Durch einen enormen Fokus auf Realismus ruft das Spiel komplette Bewegungsabläufe ab, die dieses gesteckt Ziel eher wieder zunichtemachen. Arthur fällt teilweise bei kleinsten Stufen auf die Schnauze, weil das Spiel direkt seine torkelnden Animationen abruft. Geringe Abhilfe bietet hierbei der Wechsel in die Ego-Perspektive. Allerdings geht so ein großer Teil der Übersicht flöten, die eigentlich sehr nützlich für diese gigantische Welt ist.

Jede Schießerei wirkt unfassbar träge, so dass ihr sehr häufig versucht, am besten unbehelligt durch die Gegend zu reiten. Das ist sehr schade, da ihr als Outlaw ja eigentlich nicht hilfsbereit und höflich zu allen anderen sein solltet. Unterstützt wird das allerdings noch durch ein Ehrenmeter, welches nach jeder Aktion von euch steigt oder sinkt. Je ehrenvoller ihr euch verhaltet, desto besser geht man mit euch um. Brecht ihr das Gesetz, wird ein Kopfgeld auf euch ausgesetzt, welches ihr abbezahlen müsst, damit ihr nicht mehr gejagt werdet. Mit einer Maske vor dem Gesicht könnt ihr dem zwar meist entgehen, völlig gefeit seid ihr davor allerdings nicht. Freundliches Verhalten zahlt sich also aus, obwohl es nicht dem Charakter von Arthur Morgan in Red Dead Redemption 2 entspricht.

Red Dead Redemption 2 – die Cowboy-Simulation

Euer treues Pferd, welches euch durch die gesamte Welt trägt, fällt so oft über Steine und Äste, dass ihr es kaum für möglich haltet. Passiert das, müsst ihr es direkt wieder pflegen, vielleicht sogar ein wertvolles Tonikum nutzen, damit es nicht stirbt. Regelmäßig füttert und striegelt ihr es, damit das Tier fit bleibt. Dies zeigen gewisse Kerne an, die auch Arthur zu besitzt. Energie, Ausdauer und das Dead-Eye-Meter, mit dem ihr in Zeitlupe zielen könnt. Je öfter ihr diese Werte beansprucht, desto besser kann Arthur sie nutzen. Allerdings braucht auch er regelmäßig Nahrung, um sie aufzufrischen.

Nutzt ihr diese Anzeigen jedoch nicht, kommt ihr um eure Mahlzeiten trotzdem nicht herum. Euer Antiheld wird sonst nämlich untergewichtig, was zwar der Ausdauer dient, dafür aber der Energie schadet. Also fangt ihr alle paar Spielstunden an, massenhaft Nahrung in euch zu stopfen, um irgendwie auf den Mittelwert zu kommen. Stopft ihr zu viel, wird der Outlaw allerdings übergewichtig, was ebenfalls Einfluss auf seine Werte hat. Dieses Maß an Realismus ist leider auf einer Ebene, die zu weit weg von echten Abläufen ist, aber auch zu weit von einem guten Spielfluss. Hier hätte durchaus mehr Wert auf eine flüssige Erfahrung gelegt werden können, anstatt Mechanik über Mechanik in das Spiel zu packen, die man erst nach diversen Spielstunden durchblickt.

Fazit

So ganz ohne Probleme kommt Red Dead Redemption 2 also nicht aus. Die Frage steht im Raum, ob mit besseren Arbeitsbedingungen und einem intensiveren Fokus auf ein kleineres Spielgebiet nicht auch diese Macken und Fehler ausgebessert hätten werden können. Es ist nämlich ein trugschluss, dass eine größere Welt auch immer ein besseres Spiel bedeutet. Und trotzdem haben wir hier mit Sicherheit eines der qualitativ besten Spiele des Jahres. Es bietet Stunden unterschiedlichster Unterhaltung, ohne dass es eintönig wird. Rockstar hat hier einen riesigen Blockbuster veröffentlicht, der die Popkultur im Bereich Videospiel mit Sicherheit prägen wird. Und das, wobei der geplante Online-Modus noch nicht mal zu Verfügung steht. Sobald der veröffentlicht ist, kann man davon ausgehen, dass wir erneut von diesem Spiel zu hören bekommen. Aktuell ist Red Dead Redemption 2 im Preisvergleich bereits ab 48,99 € für PS4 zu haben – Xbox One-Spieler sparen sogar noch einen Euro mehr.