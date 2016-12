Razer Wildcat im Test + Gewinnspiel

Vor einigen Monaten hat Microsoft seinen neuen Elite Controller für eSportler vorgestellt, der sich an professionelle Spieler richtet und mit Features begeistert, die man bis dato nur von den SCUF-Controllern kannte. Aber auch Razer hat es sich nicht nehmen lassen mit professioneller Gaming-Peripherie einen immer größeren Markt zu bedienen und diesen mit innovativen Ideen zu pushen.

Razers wildes Kätzchen

Um die ersten beiden Frage direkt zu beantworten, die vermutlich vielen im Kopf herumschwirren: Ja, der Controller ist sowohl am PC als auch an der Xbox One verwendbar und verzichtet aufgrund technologisch üblicher Verzögerungen (besonders unter Turnierbedingungen) auf eine Wireless-Funktion. Für einen gemütlichen Zock kopfüber auf der Couch am anderen Ende des Wohnzimmers ist er folglich nicht gedacht, wartet jedoch mit einem 3m langen Kabel auf, das mit einer Klinke versehen ist, um so via Fallschutz zu verhindern, dass Schäden an Konsole oder Controller beim darüber stolpern geschehen.

Ausstattung des Xbox One Controllers

Wie für eSportler üblich kann der Controller dank mitgelieferter Schale sicher von einem Event zum anderen transportiert werden. Toll ist, dass genügend Platz vorhanden ist, um Kabel und weiteres Zubehör darin zu verstauen. Nebst Tasche finden sich im Lieferumfang gummierte Aufsätze für die Sticks sowie zwei gummierte Handflächengriffe, die bei Nutzung angeklebt werden. Der verarbeitete Klebstoff macht seinen Job tadellos und hält bombensicher. Nachträgliches ab- und ankleben dürfte daher schwierig werden. Komplettiert wird der Inhalt von optionalen Trigger-Stops zum Schnellfeuern, die den Weg der Trigger um circa ein Drittel reduzieren.

Funktionen und Details

Von der Größe her ist der Razer Wildcat identisch mit dem offiziellen Xbox One Controller. Er ist marginal leichter, da ihm wie bereits erklärt Batterien sowie Wirelessfunktion fehlen, wodurch lange Spielsessions überhaupt kein Problem sind. Dank leicht veränderter Bauform zum Microsoft Original lässt sich zusätzlich die gesteigerte Ergonomie besonders an den Hörnern erkennen sowie ein besserer Grip dank angerauter Oberflächen erfühlen. Die Sticks wurden von Razer via Carbon verstärkt und sollten somit selbst für aggressivste Fingerakrobaten genügend Durchhaltevermögen mitbringen. Das Steuerkreuz besteht im Gegensatz zum Original aus vier einzelnen Tasten, wie man das auch von Sonys PlayStation Controllern kennt. Alle anderen Zusatz- und Aktionstasten des Razer Wildcat sind mechanisch und bieten einen super Druckpunkt sowie tolle Verarbeitung.

Ein professioneller Controller für den eSport muss natürlich auch mit zusätzlichen Tasten ausgestattet sein, die besonders durch die Marke SCUF bekannt und zum Standard für derartige Controller wurden. So bietet der Razer Wildcat zwei zusätzliche Tasten (M1 + M2) auf dem Schulterrücken, die sich einfach mit den Zeigefingern erreichen lassen, während M3 und M4 als zusätzliche Triggertasten auf der Rückseite des Controllers dienen und je nach Vorliebe oder Spiel durch den mitgelieferten Schraubendreher an- oder abmontiert werden können.

Ein weiteres Feature ist der im Controller fest verbaute Stereo-Headset-Adapter, der den Zukauf des Microsoft Originals überflüssig macht und mit dem ein Headset mit 3,5mm Klinkenanschluss angeschlossen werden kann. Audioeinstellungen (wie Stummschaltung) lassen sich hier direkt am Pad eingeben.

Toll ist, dass man mithilfe des Remap-Buttons Zusatztasten direkt am Controller konfigurieren kann, ohne den Controller an einen PC und externer Software anschließen zu müssen. Mit dieser Technik lassen sich zwei Profile intern im Controller speichern und überall mit hinnehmen. Der Nachteil ist natürlich, dass softwarespezifische Funktionen wie Cloudprofile oder das Einstellen der Death Zones beim Stick wegfallen, da hierfür Software nötig wäre. Die UVP des Controllers liegt bei ca. 149 €, wobei er bei Anbietern wie Media Markt oder Amazon bereits für 99 € zu haben ist.

Gewinnspiel

Wir verlosen einen Razer Wildcat Controller für Xbox One. Wenn du am Gewinnspiel teilnehmen möchtest, sende uns einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Razer Wildcat“ an win@next-gamer.de und du landest automatisch im Los-Topf. Der Gewinner wird anschließend per E-Mail informiert.

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg!

Teilnahmeschluss ist der 26. Dezember 2016 um 23:59 Uhr. In der darauf folgenden Woche wird aus allen Einsendungen ein Gewinner ermittelt. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt und hat eine Woche Zeit, sich mit seiner Adresse bei uns zu melden. Sollte keine Rückmeldung erfolgen, wird ein neuer Gewinner ermittelt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

