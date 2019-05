Rage 2 – Spielwelt soll dicht und kompakt sein, an jeder Ecke voller Spaß

„Rage 2“ wird eine deutlich kleinere Spielwelt bieten als „Just Cause 4“, doch diese soll wesentlich intensiver und dichter ausfallen. An jeder Ecke soll es etwas Interessantes geben.

In einem aktuellen Gespräch mit den Redakteuren von DualShockers erklärte Tim Willits, der Studio-Director von id Software, dass die Entwickler sich darauf konzentrieren würden eine dichtere und intensivere Spielwelt zu erschaffen, in der die Spieler immer etwas Interessantes entdecken könnten.

„Die physische Größe ist zwar kleiner, aber sie ist dichter. Wir haben also keine Düsenflugzeuge. Du fliegst nicht über tausend Meilen. Aber wie du sehen konntest, als du es gespielt hast, versuchen wir, an jeder Ecke etwas Spaß zu bereiten. Wir hatten das Gefühl, dass wir dieses Spiel so gestalten wollten. Dichter und kompakter“, so Willits.

Wer jedoch nun befürchte, dass die Spielwelt klein ausfallen würde, der hat sich getäuscht, denn wie Michael Ruiz, der Redakteur von DualShockers, anmerkt, sei die Spielwelt weit größer, als gedacht. Dazu erwidert Willits: „Es ist groß. Es ist definitiv groß, aber wir setzen auf Dichte.“

„Rage 2“ entsteht in einer engen Zusammenarbeit zwischen id Software und den Avalanche Studios, wobei Avalanche als Entwickler fungiert und id Software in beratender Funktion aushilft. Darüber hinaus gibt Willits bekannt, dass „Rage 2“ auf der PS4 Pro und der Xbox One X mit 60 fps und auf den älteren Konsolen Playstation 4 und Xbox One nur mit 30 fps laufen wird. Auf dem PC bestimmt die hauseigene Hardware über die Anzahl der Bilder pro Sekunde. Auf den Konsolen wird eine Auflösung von 1080p geboten, weil die Entwickler der Meinung waren, dass Spieler Geschwindigkeit einer 4K-Auflösung vorziehen würden. Auch will man den Titel nach dem Launch sowohl mit kostenlosen wie kaufpflichtigen Erweiterungen am Leben halten. Wieviel es davon geben wird, ist jedoch noch nicht entschieden.

„Rage 2“ wird am 14. Mai 2019 für PC, Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht. Das komplette Interview findet ihr hier.

Quelle: DualShockers