Quantic Dream – PC- Termine für Heavy Rain, Beyond Two Souls und Detroit Become Human veröffentlicht

Epic Games und Quantic Dream haben die offiziellen Erscheinungstermine für die PC-Versionen der storylastigen Abenteuer „Heavy Rain“, „Beyond: Two Souls“ und „Detroit: Become Human“ bekanntgegeben. Allzu lange müssen sich PC-Spieler nicht gedulden.

Wie man bekannt gibt wird „Heavy Rain“ ab dem 24. Juni 2019 zum Preis von 19,99 Euro erhältlich sein, die Demoversion soll bereits am 24. Mai 2019 zum Download bereitstehen. „Beyond: Two Souls“ wird am 22. Juli 2019 für 19,99 Euro erhältlich sein, wobei die Demoversion bereits am 27. Juni 2019 getestet werden kann.

Bei „Detroit: Become Human“ konnte man bisher nur einen groben Termin bekannt geben. So soll der Titel im Herbst 2019 seinen Weg auf den Rechner finden, wobei die Demo irgendwann im Sommer erscheinen soll. Der Preis wird bei 39,90 Euro liegen.

„Da wir nun unsere letzten drei interaktiven Dramen auch PC-Nutzern zugänglich machen, kann sich eine komplett neue Zielgruppe ein Bild von den Quantic Dream-Spielen machen. Dank der Demos können sich die Spieler selbst von der harten Arbeit und der Leidenschaft überzeugen, mit welcher wir an den PC-Umsetzungen unserer Lieblingsspiele gearbeitet haben. Für diejenigen, die noch nie einen Quantic Dream-Titel gespielt haben, ist es eine gute Chance, unsere einzigartigen Spiele auszuprobieren“, so Guillaume de Fondaumière, co-CEO von Quantic Dream im Rahmen der Ankündigung.