Quake Champions: Beta Anmeldung hat begonnen

Bethesda arbeitet am neuen Ableger der legendären Quake-Reihe. Quake Champions soll dabei an dem Erfolg aktueller Arena Shooter anknüpfen. Ab sofort kann man sich für die geschlossene Beta anmelden.

Auf der neuen Quake Champions Website könnt ihr euch für die kommende Beta von Quake Champions anmelden. Für Bethesda Softworks ist das Quake-Franchise eine gute Gelegenheit in den heldenbasierten Arena-Shooter Markt einzusteigen. Denkt man an eine Mischung aus taktischem Overwatch Gameplay und rasend schneller Quake Shooter-Action, merkt man doch das Potential, was hinter so einem Titel stecken könnte.

Ein genauer Starttermin der Beta steht noch nicht fest. Sie soll allerdings in den kommenden Wochen beginnen. Zusammen mit dieser Ankündigung, hat Bethesda auch einen neuen Multiplayer-Trailer zum Spiel veröffentlicht.



Auf der Website des Spiels könnt ihr jetzt schon Arenen, Waffen und Champions betrachten, die in der Beta zur Verfügung stehen werden.