Puzzle Adventure Blockle: Eure Welt steht Kopf!

Ich kann mich nicht lange vor den Fernseher setzen, um ein Puzzlespiel zu zocken. Ich finde einfach keine Freude darin, vor einem großen Bildschirm zu sitzen, mir exklusiv Zeit dafür zu nehmen, um eine Runde zu knobeln. Daher ist die Switch die erste Heimkonsole, auf der ich dann doch mal Puzzlespiele ausprobieren kann. Dementsprechend habe ich mich auch gerne daran gemacht, Puzzle Adventure Blockle von Intense zu testen. Wenn ich die Switch mitnehmen kann, um im Zug eine Runde zu spielen, funktioniert die Knobelei deutlich besser für mich. Stellt sich nur die Frage, ob mir das Knobelspiel genügend Freude bereitet, um viele Zugfahrten im Fluge vorbeiziehen zu lassen.

Puzzle Adventure Blockle – aber wen interessiert das Adventure?

In den Hauptrollen stehen Kulu und Arika. Ersterer ist ein knubbeliges Katzenwesen, das die Aufgabe erhält, die sieben ‚World Stones‘ zu sammeln. Diese benötigen die Katz, so nennt sich Kulus Gattung, um über die Welt zu regieren. Warum sie das wollen, erschließt sich mir nicht ganz. Dabei wird euch mit Arika eine Göttin zu Hilfe geholt, die zwar nichts mehr über ihre Vergangenheit weiß, aber eine besondere Fähigkeit zur Lösung von Kulus Aufgabe besitzt. Aber seien wir mal ehrlich: Die Geschichte in Puzzle Adventure Blockle ist völlig egal. Die Handlung wird über die insgesamt 160 Level des Spiels sehr dürftig inszeniert. Die Musik ist belanglos und bleibt zu keiner Sekunde im Kopf hängen. Zwar stört sie auch nicht und untermalt das Geschehen auf dem Bildschirm ganz angenehm, ich könnte euch nach mehreren Stunden Spielzeit aber kein Musikstück zuordnen. Ich wäre nicht mal in der Lage, einen Track ohne Kontext diesem Spiel zuzuordnen.

Nervig sind hingegen die Soundeffekte. Ein unfassbar penetrantes Biepen erklingt bei jeder weitergeklickten Textbox. Und davon gibt es in den Sequenzen zwischen den Levels massig. Ihr seht immer nur, wie die Artworks eurer Charaktere an die Seiten des Bildschirms gepackt werden, auf der anderen Seite taucht immer mal wieder ein neues Katzenwesen auf und die gesamte Geschichte wird über Dialogboxen erzählt, die ich mit der Zeit einfach nur so schnell wie möglich weggedrückt habe. Mir war völlig gleichgültig, warum ich in die einzelnen Level komme, die Erzählung war uninteressant. Das bedeutete natürlich auch, dass ich in einer Tour dieses schreckliche Biep-Geräusch gehört habe, so dass ich kurzerhand alle Soundeffekte abstellen musste. Doch glücklicherweise kann man das alles ignorieren und beiseite schieben. Schließlich soll vor allem das Knobeln Freude bereiten.

Turn my world around!

Die Level sind so aufgebaut, dass Kulu in einem zweidimensionalen Feld sitzt und dort irgendwie den Ausgang erreichen muss. Er kann dabei nach links und rechts laufen und auf kleine Erhöhungen hüpfen. Der eigentliche Kniff liegt aber in Arikas eingangs erwähnter besonderen Fähigkeit. Sie ist in der Lage, die komplette Stage zu drehen. So fällt Kulu der Schwerkraft folgend an die neue Unterseite. Damit sind die Grundlagen auch schon gelegt, um euch an Hindernissen vorbei zum Ausgang zu bewegen.

Eine weitere Herausforderung ist dabei, die jeweils drei gestellten Aufgaben der Level zu lösen. So gibt es immer mindestens einen Kristall, den ihr einsammeln könnt. Die anderen beiden Aufgaben besagen, dass ihr zum Beispiel die Stage nur in begrenzter Anzahl wenden dürft, das Rätsel in einer vorgegebenen Zeit löst oder mit Kulu eine bestimmte Anzahl an Schritten nicht überschreiten solltet. Lasst euch dabei aber nicht täuschen: Je strenger eure Vorgaben gesetzt sind, desto einfacher ist es tatsächlich, sie umzusetzen. Habt ihr nur drei Schritte und drei Drehungen zur Verfügung, wisst ihr schon, dass der perfekte Weg schnell zu finden ist. Höhere Zahlen bieten auch mehr Raum für Fehler. Habt ihr diese Bedingungen erfüllt, wenn Kulu den Ausgang erreicht, bekommt ihr eine Krone auf die Stage gesetzt.

Fünf Katzenleben

Je weiter ihr im Spiel voranschreitet, desto mehr weitere Hindernisse kommen hinzu. Alle 10 Level kommt ihr in eine neue Welt, die ein neues Thema beinhaltet und damit mehr Raum für weitere Mechaniken bietet. So gibt es Kugeln, die sich mit der Schwerkraft bewegen und euch plätten können, Bälle, auf denen ihr rollen könnt, ohne Schritte zu verlieren oder Teleporter, die ihr nutzen könnt, um andere Bereiche des Levels zu erreichen. In der Schneewelt rutscht ihr über Eisflächen von einer Seite zur anderen, in eher technisch geprägten Levels dürft ihr Elektrokugeln nicht berühren. Sollte euch solch ein Fehler doch mal unterlaufen, verliert ihr eines der fünf Herzen, die ihr in jeder Stage besitzt, bevor ihr im Game Over Bildschirm landet.

Es kommt also immer wieder etwas neues hinzu, mit dem ihr arbeiten müsst und das euch mit den bereits bekannten Mechaniken neue Möglichkeiten oder Schwierigkeiten bietet. Das motiviert ungemein. Vor allem das Erreichen der Kronen wird schon in der dritten Welt, die ihr erreicht, verdammt knifflig. Ein praktisches Gimmick ist hier die Repeat-Taste. Mit jeder Nutzung lässt sie euch einen Zug zurückspulen, was ihr beliebig oft in einem Level verwenden könnt. Solang ihr also keine Fehler macht, die Kulus Ableben verursachen, könnt ihr munter herumprobieren, um den perfekten Lösungsweg zu finden.

Weniger ist manchmal mehr!

Puzzle Adventure Blockle sieht dabei auch ganz schnucklig aus. Wenn Kulu in den verschiedenen Levels zittert, weil ihm eine Aktion nicht zusagt oder er zufrieden grinst, weil er auf einem sichere Ball hockt, schaut man dem Geschehen auf dem Bildschirm schon gerne zu. Der Animestil ist schön gezeichnet und die Katz können einem durch die unterschiedlichsten Erscheinungsformen wirklich sympathisch werden. Einzig Göttin Arika fällt etwas aus dem Rahmen, da sie als von Klischees bestücktes Anime-Weibchen völlig deplatziert wirkt.

Da die Figuren kaum in unterschiedlichen Posen gezeichnet wurden, steht sie einfach immer wieder da und nutzt ihre übergroßen Brüste als Ablagefläche für ihre Hand. Dieser Fanservice ist völlig unnötig, der kohärenten Gestaltung des Settings hätte eine Welt voller Katz meiner Ansicht nach besser getan. Doch anstatt einen knuffigen Katzengott ins Spiel einzupflegen, der Arikas Fähigkeiten besitzt, war eben noch ein leicht bekleidetes Anime-Mädchen mit praller Oberweite nötig. Das verstehe, wer will. Mit Sicherheit wird genau das einige Anime-Nerds begeistern. Für mich ist es ein weiterer Grund, die Zwischensequenzen trotz der netten Katzenwesen so schnell wie möglich durchzuklicken. Leider gibt es keine Möglichkeit, die Zwischensequenzen komplett zu skippen, das hätte mir sehr geholfen.

Fazit

Doch ich schrieb bereits zuvor: Die Geschichte und die Inszenierung eben dieser ist nebensächlich, wenn das Gameplay Freude bereitet. Und das klappt bei Puzzle Adventure Blockle wirklich gut. Ihr könnt entweder munter eure Welt auf den Kopf stellen, um so viele Level wie möglich zu schaffen oder euch intensiv den Kopf zerbrechen, wenn ihr einen perfekten Durchlauf haben wollt. Die hohe Anzahl an Levels, die damit einhergehenden vielen Hindernisse, Möglichkeiten und Mechaniken halten euch lange am Ball. Kulus und Arikas Abenteuer ist damit sowohl für Puzzlefreunde als auch für den klassischen Candy-Crush-Gamer ein Spiel, das Spaß macht. Alles, was zwischen den Rätseleinlagen im Spiel passiert, hätte deutlich verbessert oder gänzlich weggelassen werden können. Das Kernelement lässt hingegen keine Wünsche offen.