PS4: Releasetermine für PaRappa und Co.

Sony hat heute die Veröffentlichungstermine für eine Reihe von kleineren Spielen bekanntgegeben, beispielsweise auch für das Remaster von PaRappa the Rapper. Einen kurzen Eindruck der Spiele könnt Ihr euch mit dem folgenden Video machen:

Eine interessante Abwechslung vom Gamingalltag

Unter dem Namen Play Collective werden über die nächsten Wochen verteilt 6 Titel veröffentlicht, welche Ihr im Folgenden seht:

Everything: 21. März

Rain World: 28. März

PaRappa the Rapper Remastered: 4. April

Cosmic Star Heroine: 11. April

Full Throttle Remastered: 18. April

What Remains of Edith Finch: 25. April

Die 6 Titel des Play Collectives erinnern an die monatliche Spieleauswahl für Playstation Plus, welche seit dem Start der PS4 überwiegend kleinere Titel gepusht hat. Auch im Fall des Play Collectives findet sich reichlich Abwechslung von den typischen Triple A Titeln, sofern man sich darauf einlassen möchte. Besonders erwähnenswert sind für uns What Remains of Edith Finch, dem neuen Titel der Unfinished Swan Entwickler, sowie die beiden Remaster Titel. Bei Full Throttle handelt es sich um einen Klassiker des Adventure Genres. Das anfangs erwähnte PaRappa the Rappa dagegen erinnert an Guitar Hero mit einer Cartoon Story und ist ein Kultklassiker der Original PlayStation. Übrigens: Wer als PS Plus Mitglied einen der Titel vorbestellt, darf sich über 20 % Rabatt freuen.