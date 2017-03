PS4 Pro unterstützt dank Update 4K-Videos

Die PS4 Pro wird noch heute 4K-Videos abspielen können. Bis zum Ende des Tages soll laut John Koller, seines Zeichens Vice President, PlayStation Brand Marketing, SIEA, ein Update für den Mediaplayer der PlayStation 4 Pro erscheinen. Das über den PlayStation Blog avisierte Update lässt euch das hochauflösende Material von Medien-Server oder USB-Stick laden.

Die PS4 Pro spielt 4K-Videos von USB-Stick oder Medienserver

Solltet ihr einen 4K-TV besitzen, dürfte euch die folgende Information gefallen. Heute erscheint nämlich ein Update für den Mediaplayer der PS4 Pro. Künftig könnt ihr somit auf Medien-Server oder unterstützte externe Speicher euer 4K-Videomaterial parken und von der PlayStation 4 Pro abspielen lassen. Als wichtige Randinformation gilt es zu beachten, dass externer Speicher, den ihr bereits für die PlayStation 4 formatiert habt und für Spiele nutzt, nicht für Videos genutzt werden kann.

Alle, die PlayStation VR ihr Eigen nennen, profitieren ebenfalls. Mit PS VR genießt ihr eine bessere Auflösung im Vergleich zu normalem HD VR Material. So könnt ihr beispielsweise eigene 360-Grad-Videos in 4K aufnehmen und zu Hause in die Szene eintauchen.

Natürlich könnt ihr auch weiterhin auf 4K-Videos von Apps wie Netflix und YouTube zurück greifen. Habt ihr die 4K-Funktionen der PlayStation 4 Pro bereits in Augenschein genommen? Vielleicht wollt ihr noch nicht in einen dafür notwendigen Fernseher investieren? Sagt uns eure Meinung!