Project Scorpio – Alle Infos schon in dieser Woche?

Project Scorpio soll bereits in diesem Jahr erscheinen und dennoch sind bis auf ein paar mehr oder weniger beeindruckende Fakten kaum Informationen geflossen. Erst kürzlich kündigte Microsoft wiederum an, dass man sich auf der E3 im Juni hauptsächlich den Games widmen will. Eine Aussage, die darauf schließen lässt, dass man sich zu einem anderen Zeitpunkt speziell auf die leistungsstarke Hardware konzentriert.

Project Scorpio – Stichhaltige Informationen bereits in dieser Woche?

Verschiedene Tweets von Windows Central Redakteur Jez Corden und Shinobi lassen darauf schließen, dass Microsoft bereits diese Woche zu den Leistungsdaten von Project Scorpio Klartext redet. The Inner Circle rechnet fest mit dem 6.April. Xbox Boss Phil Spencer hat sich ebenfalls zu Wort gemeldet.

Not April Fools btw, I don’t even know what day of the week it is. https://t.co/ezOfEq1JxS — Jezzle (@JezCorden) 1. April 2017

Scorpion things next week, yes. Hardware sounds damn impressive. 🎮 https://t.co/MovqRIUjLa — shinobi602 (@shinobi602) 2. April 2017

@TiC_Podcast Oh wow really, will there be a conference on Tuesday? — Quickbackhand (@daniel_cartwell) 2. April 2017



Spencer antwortete auf einen Tweet bezüglich der Scorpio Enthüllung. Er äußerte sich positiv über die Unterstützung von First- und Third-Party-Entwicklern. Zudem merkte er lediglich an, dass wir bald mehr Informationen erhalten werden.

Project Scorpio verspricht sämtliche Xbox One-Games und ebenso die von euch gekauften Controller und anderes Zubehör zu unterstützen. Laut Microsoft wird euch kurzum dank 6 Teraflop an Leistung, 8 CPU-Kernen und 320GB/s Speicher Bandbreite nicht weniger als die leistungsstärkste Konsole aller Zeiten geboten.

Egal wann wir letztendlich die ersten weiteren Informationen erhalten, wir werden euch jedenfalls weiter auf dem Laufenden halten.

Was erhofft ihr euch von Microsofts neuer Konsole? Habt ihr euch vielleicht eine PS4 Pro gekauft und wartet nun auf die PlayStation 5 oder ist Project Scorpio das, was ihr euch seit Ewigkeiten erhofft? Welcher Preis wäre für euch angemessen oder wie viel werdet ihr freiwillig auf den Tisch legen. Wir sind gespannt, was ihr zu sagen habt.