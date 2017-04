Prey – Wir haben das Action-Adventure angespielt!

Auf der PlayStation Experience konnten wir den Beginn von Prey anspielen und uns damit einen ersten Eindruck machen. Wir möchten euch hier im Detail von den ersten 30 bis 45 Minuten des Titels berichten, weshalb wir hiermit eine milde SPOILER-WARNUNG aussprechen. Wir für unseren Teil haben nach der Demo noch mehr offene Fragen als zuvor.

(K)Ein ganz normaler Arbeitstag

Nachdem wir ausgewählt haben, ob unser Protagonist Morgan Yu Männlein oder Weiblein ist, wachen wir in unserem Appartement auf. Wir erhalten direkt einen Anruf von unserem Bruder Alex. Er sagt, dass wir uns per Helikopter auf den Weg zur Firma machen sollen, weshalb wir in unseren spacigen Anzug schlüpfen. Wir machen uns auf den Weg zum Dach, steigen in den Heli ein und werden nach einem schönen Flug über die Stadt mit cooler, Miami Vice inspirierter Musik zur Firma geflogen. Hier begrüßt uns auch direkt Alex mit der Ankündigung, dass wir uns einigen Tests unterziehen müssen. Morgan soll einfach nur er/sie selbst sein und schon nächste Woche würde es ins Weltall gehen.

An dieser Stelle sei einmal lobend das Charakterdesign erwähnt. Arkane Studios haben es geschafft, mit nur einer Handvoll Titeln ihren eigenen markanten Art Style zu finden. Wer zuvor Dishonored gespielt hat, erkennt die überzeichneten, leicht Comicartigen Charaktere sofort wieder. Jeder Charakter wirkt so äußerst ausdrucksstark, verkommt aber dennoch nicht zur Karikatur.

Eine Reihe weiterer Charaktere finden wir kurz darauf auf der anderen Seite der verglasten Testkammern wieder. Während uns in Form von Tests kurz ein paar Grundelemente des Gameplays und der Steuerung erklärt werden, baut das Spiel bereits eine etwas unheilvolle Atmosphäre auf. Die Musik, einige kryptische Aussagen der Wissenschaftler und ein paar düstere Persönlichkeitsfragen sorgen für ein mulmiges Gefühl. Und das auch zurecht den nur ein paar Sekunden später entpuppt sich der frische Kaffee des Forschers als fieses kleines Monster und tötet ihn. Eine Security rennt in den Raum und ballert wild herum. Bevor wir uns die Situation erklären können, werden wir betäubt und wachen erneut im Appartement auf, als ob nie etwas passiert wäre.

Die blaue oder die rote Pille?

Ab hier baut die Demo rasant an Tempo auf. Nun leitet uns eine mysteriöse Stimme und sagt uns, dass die Ereignisse nicht von gestern sind und wir in Gefahr sind. Erinnerungen an Matrix kommen uns in den Sinn während der Anrufer mit Codenamen January uns drängt das Appartement zu verlassen. Ein Schlag mit dem Schraubenschlüssel auf die vermeintliche Balkontür zerschmettert eine gläserne Videowand und wir finden uns im Labor wieder. Auf Computern lesen wir von Tests mit Implantaten. Für uns hört sich das stark nach einem weiteren geheimen Supersoldaten / Biowaffenprojekt an. Eigentlich hätte Morgan das alles kommen sehen müssen. Welcher Großkonzern in Videospielen ist denn nicht böse?

Die folgenden Areale zeigen, dass alles bisher gesehene, inklusive dem Helikopterflug eine Kulisse war. Die Stimme leitet uns durch das tatsächliche Gebiet und wir machen stetig Begegnungen mit den ersten Gegnern des Spiels. Unter dem Namen Mimic laufen kleine spinnenförmige Schleimwesen durch die Gänge oder tarnen sich in Form von Gegenständen. Zunächst wehren wir uns mit nur mit dem Schraubenschlüssel, später kommen eine Shotgun und die GLOO Kanone dazu. Letztere schießt kleine Schleim Bolzen welche die Gegner festsetzen, bevor sie mit dem Schraubenschlüssel zertrümmert werden. Ebenfalls erhalten wir unsere erste Neuromodifikation und können zwischen 3 verschiedenen Skilltrees wählen. Ein kurzes Tutorial erwähnte zuvor ebenfalls die Möglichkeit verschiedene Wege zu gehen. Wie groß das Ausmaß an Freiheit letztlich ist und wie neue Fähigkeiten diese beeinflussen steht noch offen. Da der Entwickler sich jedoch die beiden Dishonored Spiele auf die Fahne schreiben kann, sind wir hier optimistisch.

Eine Odyssee im Weltall

Im Foyer angekommen realisieren wir, dass wir die ganze Zeit auf einer Raumstation waren. Diese Realisation ist durchaus ein cooler Moment und sicher nicht die letzte Überraschung des Spiels. Das Foyer selbst dient als Hub, welcher später verschieden Teile des Spiels miteinander verknüpft. Mit einem Besuch von Yu’s Büro endet die Demo, allerdings erst nach einer weiteren Wendung: Per Videoaufnahme teilt sich Morgan selbst mit, dass er einen permanenten Gedächtnisverlust hat und die unterstützende Stimme ein Backup von Yu selbst ist. Die Amnesie entstand durch eine Neuromodifikation basierend auf den Monstern oder, wie wir nun wissen den Aliens. Es gäbe eine Möglichkeit das Gedächtnis zu erneuern jedoch verhindert Yu’s Bruder dies und macht Morgan’s Leben damit konstant zum Murmeltiertag. Der darauffolgende Zwist mit Yu’s Bruder lässt auf eine Story voller Mysterien und überraschender Wendungen hoffen.

Das nächste Bioshock?

Trotz der kurzen Anspielzeit trauen wir Prey zu, ein großartiges Spiel zu werden. Der Entwickler bezeichnet Prey als einen Mix aus Adventure, Action und Horror, was zu unserem Eindruck passt. Das Gameplay mit seinem Inventarmanagement, verschiedenen Fähigkeiten, Charaktermodifikationen, Waffen und möglichen Weisen, Probleme zu lösen erinnert an Titel wie Deus Ex, Bioshock und Dishonored. Die Vergleiche mit Bioshock werden auch von einem ähnlichen Art Deko Design unterstützt. Der starke Fokus auf eine interessante Story ruft zusätzlich Erinnerungen von Half Life ins Gedächtnis. Die dichte und unheimliche Atmosphäre ist allerdings die Stärke des Titels. Natürlich ist es noch zu früh, um zu urteilen, aber falls Arkane Studios ihre Karten richtig gespielt haben, könnte uns ein Titel vom Kaliber eines Bioshock erwarten. Wir freuen uns darauf, am 5.Mai tiefer in die mysteriöse Welt von Prey zu tauchen.