Prey: Neuer Trailer und Launchdatum

Prey, das neue Spiel von Arkane Studios glänzt heute in einem neuen Gameplay Trailer. Der First-Person-Shooter mit Science-Fiction Setting behält sich dabei weiter die mysteriöse und düstere Atmosphäre des ersten Trailers und macht direkt Lust auf mehr. Dass die Entwickler Arkane Studios auch noch Rückenwind vom Release des sehr guten Dishonored 2 vorweisen können, steigert die Vorfreude dabei enorm.

Erscheinen wird Prey am 5. Mai für PS4, XBOX ONE und den PC. Wir halten euch bei weiteren News natürlich auf dem Laufenden!