Prey – Eine Demo erscheint vor dem Launch

Regelmäßige Besucher unserer Website haben vielleicht unsere kürzlich erschienene Vorschau zu Prey gelesen. Wie die Kollegen von Gamespot nun berichtet haben, könnt ihr euch schon bald selbst einen Eindruck vom Action-Adventure machen. Die Demo wird am 27. April erscheinen, bevor die Vollversion am 5. Mai launcht.

Prey – der Bioshock Killer?

In der Demo werden ihr vorab die erste Stunde des Spiels zu sehen bekommen. Damit könnt ihr nicht nur alles sehen, was auch wir bereits auf der PlayStation Experience erlebt haben, sondern auch noch ca. 20 zusätzliche Minuten. Somit könnt ihr euch auf einen äußerst atmosphärischen Spielbeginn mit vielen Wendungen in einer kurzen Spielzeit einstellen. Bei uns hat die kurze Demo bereits einen guten Eindruck gemacht und positive Erinnerungen an Bioshock geweckt. Das liegt bis jetzt allem voran an der dichten Atmosphäre und dem äußerst coolen Storytelling. Auch das Gameplay verspricht mit einer Reihe von verschiedenen Fähigkeiten und einer Vielzahl von Lösungen für jede Situation ein interessantes Spiel. Ob das engültige Produkt dieses hohe Niveau halten kann, sehen wir am 5. Mai.