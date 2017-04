Prepare to Dine – Kryptischer Teaser

Was ist Prepare to Dine? Diese Frage stellt sich momentan so ziemlich jeder, der den Teaser für Bandai Namco’s neues Projekt gesehen hat. Aktuell gibt es weder einen Namen, noch Informationen bezüglich des Entwicklers, den Plattformen oder dem Releasedatum. Selbst der Videotitel gibt mit „New Project – Teaser Trailer“ keine Informationen preis. Das heisst wir können momentan nichts analysieren als den Slogan „Prepare to Dine“ und das Bildmaterial selbst.

Prepare to Dine – Ein Dark Souls Spinoff?

Jeder der sich über die Jahre mit der Dark Souls Reihe beschäftigt hat kennt auch die verbundene Tagline: Prepare to die. Dass der neue Slogan so ähnlich ist, kann dabei kein Zufall sein. Auch handelt es sich bei Bandai Namco um den gleichen Publisher der Dark Souls Reihe. Der Gedanke, dass das neue Projekt also etwas mit Dark Souls zu tun haben könnte, liegt äußerst nahe.

Der Teaser Trailer selbst hat einen minimalistischen und schönen Animationsstil. Er erinnert ein wenig an düstere Animes. Die Bildsprache würde ebenfalls ganz gut zu Dark Souls passen. Wir sehen zerstörte Kathedralen, einen riesigen Dämon und brennende Leuchtfeuer. Auf der anderen Seite vermittlen Details, wie die Mülltonne in einer Gasse ein anderes Setting als die Fantasy Welt der Souls Reihe. Könnte es sich hier womöglich um ein Spinoff handeln?

Aufmerksamkeit dank kryptischem Marketing

Bandai Namco’s neues Projekt hat es definitiv geschafft unsere Neugier zu wecken. Dieser kryptischer Ansatz des Marketings erinnert mich persönlich an Hideo Kojima und seine Publicity Stunts vor der Ankündigung von the Metal Gear Solid 5. Damals hatte Kojima unter dem Namen eines erfundenen Studios einen ebenso kryptischen Trailer veröffentlicht, unauffällige Hinweise in Logos versteckt und sich mit einem Gesichtsverband als eine andere Person ausgegeben. Gleichzeitig konnte er die Metal Gear Fanbase so zu einer Regen Diskussion anregen und damit einen großen viralen Push für das Spiel generieren. Lustigerweise würde diese kryptische Art des Marketings ebenso perfekt zur Souls Reihe selbst passen. Denn wieso sollte ein Spiel ohne klare Antworten und voller Mysterien nicht auch entsprechend beworben werden? Unsere Aufmerksamkeit hat sich Bandai Namco auf jeden Fall gesichert. Wir sind gespannt, was sich hinter dem neuen Projekt verbirgt. Was denkt ihr? Wir freuen uns auf eure Theorien in den Kommentaren!