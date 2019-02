Praey for the Gods – Ab sofort für PC im Early Access-Status erhältlich

„Praey for the Gods“ ist ab sofort als Early Access-Titel für den PC erhältlich. Passend zum Release wurde ein neuer Trailer veröffentlicht.

Das Action-Survival-Spiel „Praey for the Gods“ wurde bereits im Jahr 2016 erfolgreich im Rahmen einer Kickstarter-Kampagne finanziert. Mit 501.252 US-Dollar wurde das ursprüngliche Ziel von 300.000 US-Dollar dank 14.738 Unterstützern weit übertroffen. Nach etlichen Verschiebungen ist der Titel ab sofort über Steam, zumindest für PC-Spieler, in einer Early Access-Fassung für 24,99 Euro zu haben. Bis zum 07. Februar wird zusätzlich ein Rabatt von 15% gewährt, sodass ihr nur 21,24 Euro zahlen müsst. Der Soundtrack wird separat angeboten.

In „Praey for the Gods“ schlüpfen die Spieler in die Rolle einer jungen Heldin, die den ewigen Winter ergründen möchte. Um das Geheimnis lüften zu können, muss sie sich den riesigen Gottheiten des Landes stellen. In seiner Inszenierung erinnert der Titel stark an das Playstation exklusive „Shadow of the Colossus“.

„Praey for the Gods“ ist der Debüt-Titel des noch jungen No Matter Studios und muss sich noch beweisen. Die Early Access-Phase ist für sechs bis zwölf Monate angedacht, erst nach Abschluss der Early Access-Phase soll eine Veröffentlichung für die Konsolen Playstation 4 und Xbox One erfolgen. Unterhalb des Artikels findet ihr den Launch-Trailer zur Early Acces-Fassung.

Darüber hinaus werden Backer (Ünterstützer) der Kickstarter-Kampagne nicht nur mit einem Steam-Key belohnt, sondern dürfen sich zusätzlich über folgende Ingame Inhalte freuen: